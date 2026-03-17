Semana Santa será una montaña rusa y la AEMET lo confirma: no se salva nadie en España

La AEMET confirma lo que nadie desearía, Semana Santa será una auténtica montaña rusa y nadie se salva. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente todo puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta. Cuando más necesitamos estar pendientes de un tiempo que puede ser cambiante, tenemos por delante un giro destacado que puede ser esencial.

Es momento de saber qué pasará en una España que parece que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento cuenta de una manera muy diferente, con ciertos elementos que pueden ir llegando a toda velocidad. Estaremos a merced de un cambio que puede aparecer en el peor momento posible, con la mirada puesta a una serie de detalles que puede acabar siendo esencial en estos días en los que realmente cada elemento cuenta en estas jornadas de cambios.

No se salva nadie en España

España se prepara para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de empezar a hacer planes directamente con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno.

El tiempo juega un papel importante cuando descubrimos lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma diferente. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos espera en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Los días de fiesta son aquellos que nos invitan a realizar una serie de actividades al aire libre que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos a merced de un giro radical que puede ser esencial y que, estará pendiente de algunos puntos que empiezan a verse en estos días que tenemos por delante.

En este país tenemos que empezar a visualizar una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo posible.

La AEMET confirma que Semana Santa será una montaña rusa

Una montaña rusa nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. A la hora de preparar nuestros planes para estos días los expertos de El tiempo no traen buenas noticias: «Según las previsiones a medio plazo, las precipitaciones se situarían en general dentro de lo habitual para estas fechas en buena parte de la Península. Sin embargo, algunas zonas del sur y del área mediterránea, así como en los archipiélagos podrían registrar valores ligeramente más lluviosos de lo normal, lo que podría traducirse en episodios de lluvia algo más frecuentes en esos territorios. En el resto del país, el escenario más probable apunta a un comportamiento bastante típico de la primavera, con alternancia de jornadas estables y la posible llegada de frentes atlánticos, algo habitual en esta época del año».

La situación puede ser de lo más primaveral: «En cuanto a las temperaturas, los modelos señalan que podrían situarse ligeramente por debajo de la media climática todo el país. Esto no significa necesariamente frío intenso, pero sí un ambiente algo más fresco de lo habitual para estas fechas.En resumen, los primeros escenarios apuntan a una Semana Santa con un tiempo bastante primaveral: temperaturas algo más suaves de lo normal y precipitaciones en general dentro de lo esperado, aunque con mayor probabilidad de lluvias en algunos puntos del sur y del Mediterráneo. No obstante, al tratarse todavía de tendencias a varias semanas vista, la previsión concreta para cada día y cada región se irá afinando conforme nos acerquemos a esas fechas».

De momento, podemos disfrutar estos días de una pequeña tregua: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares dominada por las altas presiones, con cielos despejados, salvo intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y puntos del Mediterráneo, y con la entrada de nubes medias y altas en el sudoeste peninsular. En Canarias, el acercamiento de una dana dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos ocasionales en las islas montañosas, sin descartar alguna tormenta y algún chubasco localmente fuerte en las islas más occidentales, donde podrán ser en forma de nieve en cumbres. Poco nuboso en las islas más orientales.

Probable presencia de polvo en suspensión en Canarias y, al final, en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, notablemente en regiones del Cantábrico oriental, Sistema Ibérico, este del Sistema Central y Pirineo. Pocos cambios en Canarias, con descensos en zonas altas. Las mínimas ascenderán en los principales entornos de montaña, así como en Galicia, Estrecho y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, con ascensos notables en el Pirineo y cumbres del Sistema Central e Ibérico. Descensos en el Ebro, litoral cantábrico, bajo Guadalquivir y Baleares; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo, también posible localmente en otros entornos de montaña y en la meseta Norte».