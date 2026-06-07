Ya está confirmada la fecha que Mario Picazo acaba de señalar en el calendario: «El nuevo golpe de calor llega justo después de las tormentas»

Mario Picazo acaba de señalar en el calendario, ya está confirmada la fecha en el que llega un nuevo golpe de calor después de las tormentas. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es momento de conocer lo que nos dará en estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir lo que puede pasar con un calendario en el que nos depara un cambio de tendencia destacado. Un giro radical que hasta el momento desconocíamos. Este tipo de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. En estos días en los que quizás tendremos que apostar por un cambio de tendencia que puede aparecer después de una pequeña tregua que puede convertirse en la antesala de algo más. Una situación del todo inesperada que acabará siendo esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar.

Mario Picazo confirma esta fecha en el calendario

Esta fecha en el calendario puede cambiarlo todo, tenemos por delante una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es hora de reconocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. En unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que estaremos pendientes de un cielo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Este experto en el tiempo no duda en poner una fecha en el calendario que podría acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que son de auténtico récord.

En el calendario deberemos marcar una fecha que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en unos días en los que quizás hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estos días en los que realmente estaremos muy pendientes de determinados cambios de ciclo que hasta la fecha no sabíamos.

Llega después de las tormentas un nuevo golpe de calor

Un nuevo golpe de calor llega después de las tormentas y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración, son tiempos de cambios y de visualizar lo que puede pasar en breve.

El experto en el tiempo Mario Picazo nos lanza un importante aviso que deberemos tener en consideración: «Por la tarde, de forma aislada, esas precipitaciones se pueden extender a otras zonas del norte, como los Pirineos, y a las montañas del este peninsular. El viento y el fuerte oleaje también serán notables en las islas Baleares, con olas de 2 metros, sobre todo en la costa norte. Para el domingo se espera una jornada más estable, con algunos intervalos nubosos en las comunidades del Cantábrico y en el norte de las islas Canarias, donde a lo largo del fin de semana dominarán los vientos alisios, con nubes de estancamiento en la vertiente norte del archipiélago. No se descarta alguna tormenta muy aislada en las inmediaciones del Sistema Ibérico».

El calor volverá a ser uno de los grandes protagonistas de estos días: «Van a superar la marca de los 30ºC en el valle del Ebro, y en buena parte de la mitad sur de la península. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana, las máximas se acercarán a los 35ºC. En el extremo norte de la península se quedarán más cerca de los 20ºC, mientras que en muchas zonas del Mediterráneo oscilarán entre los 25ºC y 30ºC, aunque el factor de humedad será notable».

La AEMET lanza esta previsión: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, norte de Canarias y Estrecho se darán cielos nubosos o con intervalos nubosos con alguna llovizna. Asimismo, también se prevén intervalos de nubes bajas en el Ebro, el tercio oriental peninsular, Alborán y norte de Galicia, y de tipo alto en Baleares, tendiendo en general a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas de la mitad norte peninsular, pudiendo dejar algún chubasco aislado en puntos de la Ibérica, Cantábrica y Pirineos. Probables bancos de niebla matinales en el área del Estrecho y en regiones de los tercios norte y este peninsulares, con posibles brumas costeras en puntos de Cataluña y Alborán. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península, notablemente incluso localmente de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental y alto Ebro, y exceptuando el tercio oriental y Alborán, con pocos cambios e incluso descensos en zonas del interior este. Pocos cambios o en ascenso en Baleares, y pocos cambios o en descenso en Canarias. Se espera superar los 35 grados en zonas de interior de la vertiente atlántica sur. Mínimas en aumento en dicha vertiente atlántica sur, regiones del extremo nordeste y norte de Baleares, con descensos en Galicia, área cantábrica y alto Ebro y pocos cambios en el resto».