Mario Picazo pone el grito en el cielo al ver el mapa del tiempo de los próximos días: «Escenario muy preocupante»

El mapa del tiempo va a cambiar durante los próximos días, Mario Picazo pone el grito en el cielo al ver esta previsión del tiempo con un escenario muy preocupante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que son un riesgo para todos. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, es un peligro importante para todos, en especial, tal y como está la situación en España.

Estamos en el ojo del huracán y eso quiere decir que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una situación que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que podría empezar a tener en consideración, es hora de conocer en primera persona lo que nos espera, con un escenario de lo más preocupante.

Pone el grito en el cielo Mario Picazo al ver el mapa del tiempo

Los mapas del tiempo son los que nos harán reflexionar ante lo que está por llegar, con estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones, con la mirada puesta a un giro radical en algunas partes que podría ser beneficioso, mientras que otros, deberán estar pendientes del cielo y del termómetro.

Las altas temperaturas de estos días darán un ligero respiro en unas zonas en las que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Será mejor que empecemos a ver de la mano de estos expertos lo que nos esperará en breve.

Es hora de conocer lo que dice uno de los máximos expertos del tiempo de nuestro país, ante unos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias sino todo lo contrario. Estaremos muy pendientes de un inicio de semana en la que nos enfrentamos a un cambio importante en este tiempo que nos estará esperando.

En los próximos días nos espera un escenario preocupante

Un escenario preocupante nos estará esperando en los próximos días. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que puede que no nos den ese respiro que esperamos, sino más bien todo lo contrario. Lo peor del verano, aún no ha pasado y Mario Picazo nos explica el motivo por el que deberemos estar preparados.

Tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo: «Esta última semana de julio arranca con temperaturas en aumento y máximas que incluso rondarán los 40 grados en zonas del Cantábrico. Calor que llega acompañado de calima y humo, procedentes de los múltiples incendios que asolan nuestro país. En el apartado de lluvia vamos a ver poca cosa, aunque es posible que toque sacar el paraguas el fin de semana. Entramos en otro periodo de estabilidad con vientos cálidos del sur que mantendran las temperaturas elevadas durante gran parte de la semana».

Unas malas noticias que no llegan solas: «El paréntesis que hemos vivido este fin de semana, con un descenso térmico en muchas comunidades, va a llegar a su fin durante los próximos días a medida que se vaya alejando la vaguada de aire más frío hacia el este para dar paso a otra situación de dorsal anticiclónica. De nuevo vamos a notar cómo los vientos se van calmando. El aire se va recalentando y la situación de humedad y bochorno se va acentuando. El aire cálido de origen norteafricano irá acompañado en muchos casos de calima, pero también del humo que aún puedan dejar algunos incendios».

Las lluvias serán un elemento que nos costará de ver llegar, algo esencial, pero de lo más escaso: «No se esperan precipitaciones prácticamente a lo largo de la semana, aunque pueden aparecer puntualmente en el litoral cantábrico y para la recta final de la semana con algo más de frecuencia en zonas del norte y este de la península. El jueves, el paso de un frente podría ayudar a aumentar la inestabilidad con precipitaciones que se extenderían de forma intermitente y aislada por zonas del tercio norte de la península y otras zonas, sobre todo de montaña, del este. Con el paso de los días también vamos a notar cómo la calima va en aumento en un buen número de provincias, sobre todo en la mitad sur peninsular».

Con uno de los peores enemigos de este tiempo siendo una realidad: «El lunes el viento volverá a ganar algo de intensidad por la tarde debido al calentamiento diurno y a la aproximación de cambios atmosféricos desde el Atlántico. No se prevén, en principio, episodios de viento fuerte generalizado, pero sí rachas moderadas de 25 a 40 kilómetros por hora, que podrían complicar nuevamente la evolución de algunos incendios activos».