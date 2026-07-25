Pone fecha al cambio de tiempo en España, Mario Picazo no duda en darnos algunos detalles de lo que puede pasar en breve. Estos días en los que el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas de unas vacaciones que están afectando a media España. Tenemos que estar preparados para un cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar y que los expertos no dudan en advertir de una manera clara y directa.

Estamos viviendo los días en los que las altas temperaturas de este verano que convierte nuestro país en un horno ibérico pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en estas fechas en las que quizás todo puede llegar. De las altas temperaturas de días pasados, vamos a ver cómo lo que puede pasar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, muchos esperamos. Con un alivio térmico y quizás unas tormentas que llevamos semanas sin ver aparecer. El cambio está más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Vamos a notar el alivio térmico deseado por muchos

Media España está ya viviendo este verano que puede acabar siendo el que marcará unas temperaturas de récord. Hace mucho tiempo que no sabíamos lo que podría llegar a nuestro país. Este siglo las temperaturas se están disparando y nos están dejando con unas cifras importantes.

Lo que antes era un hecho puntual durante el verano, ahora es una tendencia al alza que se va repitiendo de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Lo que puede pasar es un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas.

Tenemos que enfrentarnos a este giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una manera que quizás hasta el momento desconocíamos. Las cifras que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.

Es hora de conocer el momento exacto en el que las temperaturas empezarán a descender y lo harán de tal forma que estaremos preparados para lo que está por llegar, un giro radical que nos traerá un desplome de las temperaturas y lluvias en gran parte del territorio.

Pone fecha Mario Picazo a este cambio de tiempo en España

Este cambio de tiempo en España puede cambiarlo todo, sin duda alguna, estaremos pendientes de unas cifras que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Mario Picazo nos explica lo que puede llegar a estas partes del país y lo cambiará por completo con una tendencia que hay que empezar a visualizar de una forma clara y directa.

Tal y como nos explica Mario Picazo: «Después de una semana de calor intenso en un buen número de provincias, parece que este fin de semana la atmósfera nos dará una tregua. Una vaguada atraviesa gran parte de la península para ayudar a regenerar la masa de aire cálido que nos acompaña desde hace días por una más fresca de origen atlántico. La entrada de aire más frío y húmedo también favorecerá la formación de nubes y la precipitación localmente fuerte en zonas del norte. Una situación que no tardará en cambiar de nuevo a medida que avance la semana que viene, cuando las temperaturas vuelvan a subir en muchas zonas del país».

En unas horas, todo puede cambiar de una forma que quizás nadie hubiera imaginado: «Este fin de semana llegan cambios en el tiempo que serán especialmente notables en el norte de la península. Entre el viernes y el domingo, una vaguada de origen atlántico, asociada a una borrasca que se mueve por latitudes más altas, inyectará una masa de aire más fría que alcanzará muchas zonas de nuestra geografía. El viernes ya veremos precipitaciones aisladas llegando al extremo noroeste de la península y especialmente a Galicia, donde a lo largo del día tocará sacar el paraguas de forma puntual».

A partir de hoy mismo las temperaturas se desploman: «El sábado, esas precipitaciones pueden extenderse a muchas otras zonas del tercio norte peninsular, especialmente durante la segunda mitad del día. Afectarán principalmente a las comunidades del Cantábrico y al norte de Aragón, Navarra y Cataluña. En algunos momentos pueden ser intensas y tormentosas acompañadas de granizo dejando entre 15 y 20 litros en 1 hora. No se espera que sean muy persistentes, pero si puntualmente fuertes. Hacia el sur, si llueve, las precipitaciones serán más débiles y aisladas, y es más probable que se registren en zonas de montaña. Las cantidades más importantes se van a registrar principalmente en las comunidades del Cantábrico y en los Pirineos».