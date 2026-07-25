La AEMET dispara las alarmas: hasta 44 ºC y «peligro extraordinario» en estas zonas que serán las más afectadas

Estas zonas que serán las más afectadas será donde la AEMET dispara las alarmas, hasta 44ºC y peligro extraordinario. Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que está a punto de pasar, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar marcando la diferencia. Tocará saber en todo momento, qué es lo que puede pasar con unas cifras que no son nada habituales, sino todo lo contrario.

Llevamos más de una semana con unas cifras que son las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que realmente tenemos que empezar a ver llegar lo que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el momento de visualizar. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que seguiremos viendo llegar una ola de calor de esas que hacen historia, con cifras que pueden superar todos los récords. Hasta 44ºC y un peligro extraordinario obliga a la AEMET a disparar todas las alarmas, de una manera que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado.

Dispara las alarmas la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de advertencias que deberemos empezar a ver llegar, el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que cada gesto cuenta. Tocará saber en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente tenemos que estar preparados para lo peor.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, tenemos que ver cómo estos expertos activan todas las alarmas.

Estamos viviendo uno de los veranos más intensos de los últimos tiempos, con ya una tercera ola de calor que puede cambiarlo todo. Tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que estar pendientes de unos cambios que pueden ser claves.

Las alarmas se activarán ante unas cifras que no son nada habituales, estas zonas de España tendrán unas cifras que estarán por encima de los 44ºC obligando a activar todas las alarmas.

Hasta 44 ºC y «peligro extraordinario» en estas zonas que serán las más afectadas

Estas zonas serán las más afectadas, hay un peligro extraordinario para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Las cifras son de lo más significativas y nos sitúan en un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás hasta ahora nadie hubiera tenido en consideración.

Después de casi una semana de temperaturas por encima de lo que sería habitual, la AEMET no trae buenas noticias: «El paso de una dana por el norte peninsular dejará una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta y localmente granizo. En general serán de carácter disperso afectando principalmente al noroeste al principio, con una tendencia a intensificarse y a extenderse al resto del tercio norte a partir de horas centrales cuando es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y entorno pirenaico, pudiendo serlo también en zonas aledañas y con probabilidad de dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental. Intervalos de nubes medias y altas en Baleares y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular y por la tarde de nubes de evolución en el resto de la mitad norte que podrían dejar algún chubasco aislado. Cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur. Bancos de niebla matinales en interiores del noreste peninsular, con presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y Canarias. Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias. Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y entorno pirenaico, pudiendo afectar a zonas aledañas y con probabilidad de dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental. Temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y zonas del litoral mediterráneo, y en descenso notable, incluso localmente extraordinario, en interiores de la mitad este. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias. Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con probables intervalos fuertes también de viento del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y del norte en Ampurdán y litoral atlántico gallego. Cierzo moderado con posibles rachas muy fuerte en el Ebro y viento moderado de sur rolando a oeste en Baleares. Viento de componentes oeste y norte en el resto, flojo al principio arreciando a moderado por la tarde».