Cielos nubosos y temperaturas en descenso marcarán el día de hoy, 25 de julio de 2026, en toda la provincia. Las lluvias y chubascos se generalizarán por la tarde, acompañados de tormentas y posible granizo, especialmente en la mitad norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cubierto y lluvias con viento fuerte

A primera hora, el cielo se despereza lento, cubierto por un denso manto gris que nos promete un día cargado de precipitaciones. Con una probabilidad elevada de lluvia desde la madrugada hasta el mediodía, es recomendado llevar paraguas. La sensación térmica será de 19 grados y aunque las temperaturas se mantendrán entre los 16 y los 22 grados, el ambiente podría sentirse pesado debido a la alta humedad.

Ya por la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque podría haber alguna tregua momentánea. Las rachas de viento del norte, que alcanzarán hasta los 55 km/h, nos recordarán la fuerza de la naturaleza. El sol se asomará tímidamente antes de esconderse a las 21:41, dejando a la ciudad en un ambiente sombrío. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, pero la sensación térmica podría variar, creando una jornada interesante para los que se aventuren en las calles de Bilbao.

Ambiente inestable con lluvias intensas en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta inestable, con un ambiente cargado que sugiere cambios bruscos en el tiempo. Las nubes, gruesas y amenazantes, cubrirán el cielo desde el amanecer, presagiando lluvias inminentes y un viento que empezará a hacerse sentir con fuerza. A lo largo de la mañana, la temperatura oscilará entre los 19 y 23 grados, mientras el viento soplará del norte a 35 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 55 km/h.

El contraste se hará evidente en la tarde, cuando las lluvias serán intensas y la sensación térmica caerá provocando una frescura inusual para esta época del año, con máximas de 26 grados pero mínimas que se sentirán más frías. Con una humedad relativa que puede llegar al 90%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar atentos a las ráfagas que pueden sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un ambiente húmedo y denso, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 20°C de madrugada y los 23°C por la mañana. Las ráfagas de viento alcanzarán los 60 km/h, por lo que se recomienda tener precaución a la hora de salir.

A medida que avance la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta. Las temperaturas estarán alrededor de los 25°C durante la tarde, pero la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. Se espera un día de escasa luz, con el sol asomando a las 06:54 y ocultándose a las 21:41, lo que nos regala unas 14 horas de luz, pero con un cielo que no nos permitirá disfrutar de su brillo.

Santurce: jornada nublada con posibilidad de lluvia

El tiempo se prevé mayormente nublado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 25 grados. Aunque hay probabilidades de lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche, la intensidad será leve, con vientos moderados que pueden llegar hasta 60 km/h en rachas.

Un ambiente ideal para disfrutar de un paseo bajo la fresca brisa y la posibilidad de un ligero chaparrón. Perfecto para llevar un paraguas, salir a realizar actividades cotidianas o simplemente relajarse en casa con un buen libro.

Cielos grises y lluvias intensas en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos grises y alta probabilidad de lluvia, mientras que la temperatura ronda los 18 grados. A medida que avanza el día, la situación no mejora y se espera que la tarde-noche traiga intensas precipitaciones, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica puede bajar hasta los 16 grados. Mantente seco y disfruta de un buen café caliente en casa.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET