El PSOE critica los ocho días de Moreno para ir a Niebla mientras Sánchez se limita a un tuit desde La Mareta

El PSOE de Andalucía ha cargado este viernes contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por haber tardado ocho días en desplazarse hasta la zona afectada por el incendio forestal de Niebla (Huelva). El reproche socialista contrasta con la propia actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no ha acudido al lugar del siniestro y permanece de vacaciones en Lanzarote, desde donde se ha limitado a trasladar su apoyo a los afectados a través de las redes sociales.

El incendio, declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, ha superado ya las 31.000 hectáreas afectadas y mantiene a cientos de personas en situación de alejamiento preventivo. El fuego continúa activo en distintos sectores y se ha extendido hacia la provincia de Sevilla, con especial preocupación en el entorno de Aznalcóllar.

En este contexto, Moreno tiene previsto acudir este viernes al Puesto de Mando Avanzado, ocho días después del inicio del incendio. El presidente andaluz se desplazará hasta la zona para conocer de primera mano la evolución de las labores de extinción.

Su ausencia durante los primeros días de la emergencia ha provocado las críticas del PSOE-A. El secretario de Desarrollo Estatutario del partido y parlamentario por Huelva, Mario Jiménez, ha acusado a Moreno de mantener una actitud «indolente e irresponsable» y ha cuestionado que haya tardado «más de una semana» en personarse ante un incendio de estas dimensiones.

«No es la actitud de un presidente responsable», ha señalado Jiménez, que ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que no haya acudido antes para trasladar personalmente su apoyo a los profesionales que combaten las llamas y a los vecinos afectados por los desalojos.

El socialista ha insistido en que Moreno debería haberse desplazado «de inmediato» y ha defendido que su presencia sobre el terreno no era «un mero trámite», sino una obligación institucional y moral ante la magnitud de la emergencia.

Sin embargo, mientras el PSOE-A centra sus críticas en la tardanza de Moreno Bonilla, el presidente del Gobierno no ha interrumpido sus vacaciones para desplazarse hasta Huelva. Sánchez se encuentra en Lanzarote, en la residencia oficial de La Mareta, donde pasa sus vacaciones veraniegas.

Pedro Sánchez sí ha reaccionado públicamente a la situación del incendio de Huelva, pero lo ha hecho a distancia. El presidente del Gobierno ha trasladado su apoyo a los vecinos afectados y a los equipos de emergencia a través de las redes sociales, sin desplazarse hasta Niebla.

El contraste entre ambos dirigentes resulta especialmente llamativo en una emergencia que ha obligado a desplegar a cientos de efectivos y que ha afectado a más de 31.000 hectáreas. En el caso de Moreno, el PSOE considera insuficiente que haya esperado ocho días para acudir al Puesto de Mando; en el caso de Sánchez, el presidente del Gobierno continúa en su destino vacacional y no ha anunciado ni siquiera una visita a la zona.

Pese a ello, Jiménez ha dirigido sus críticas exclusivamente contra Moreno y ha acusado al presidente andaluz de «confrontar» habitualmente con el Gobierno de España cuando las emergencias afectan a competencias estatales. «Al ser su responsabilidad y su competencia directa, simple y llanamente no aparece», ha afirmado el dirigente socialista.

No obstante, cabe recordar que la Junta de Andalucía dirige el dispositivo de extinción a través del Plan Infoca, mientras que el Gobierno central participa en el operativo mediante recursos estatales, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias y otros medios movilizados para hacer frente al incendio.