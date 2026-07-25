El cielo se presentará poco nuboso o despejado, aunque en la segunda mitad del día se espera un aumento de nubes y chubascos, especialmente en el sistema Ibérico y en Cinco Villas. Las temperaturas descenderán notablemente, con un viento del noroeste que podría ser fuerte en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes amenazantes y viento notable

El cielo de Zaragoza se presenta esta mañana con suaves pinceladas de nubes que se desperezan lentamente. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos amenaza el horizonte, especialmente por la tarde y la noche, donde las nubes podrían desbordarse en una danza de gotas. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados, la sensación térmica podría elevarse, especialmente en las horas más cálidas.

Ya por la tarde, el viento comenzará a hacerse notar, arremetiendo con rachas notables que pueden llegar hasta los 65 km/h, así que, si decides salir, es recomendable resguardarse. La humedad, que alcanzará su punto máximo, dará un aire denso al ambiente, recordándonos que el verano se despide lentamente. Con más de 14 horas de luz que nos brindará el sol, tenemos la oportunidad de disfrutar de la jornada, aunque con un paraguas a la mano puede ser una sabia elección.

Calatayud: jornada inestable con lluvias y viento

Un día de contrastes despierta en Calatayud, donde el cielo, en su grisácea vestimenta, presagia inestabilidad. Las nubes se agolpan en el horizonte y el aire fresco y cargado introduce una jornada marcada por el vaivén de los elementos. Al amanecer, el termómetro ronda los 16 grados, mientras el viento comienza a soplar con suavidad, aunque en la tarde se intensificará, alcanzando hasta 10 km/h.

A medida que avance la jornada, el ambiente cambiará drásticamente; por la mañana se presentarán algunas lluvias aisladas, pero será en la tarde-noche cuando alcanzaremos un 100% de probabilidad de lluvia, con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La temperatura máxima se mantendrá en torno a los 29 grados, pero la sensación térmica podría bajar, especialmente con la alta humedad que alcanzará el 75%. Mejor llevar paraguas y un abrigo ligero, ya que la tarde promete ser una experiencia memorable.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras

Las condiciones de tiempo durante la mañana y la tarde se presentan con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre los 15 y 27 grados. Se pueden esperar algunas lluvias ligeras a lo largo del día, con vientos suaves que alcanzan hasta 30 km/h, creando un ambiente fresco y ligero.

Este es un buen día para disfrutar de un paseo tranquilo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando la temperatura templada y el ambiente acogedor que se vivirá en la ciudad.