En plena movilización de recursos por el incendio de Niebla en Huelva, la actuación policial ha permitido localizar y detener al presunto responsable de destrozar varios merlones de la muralla medieval de la localidad. Los daños se produjeron el pasado domingo y fueron grabados por vecinos. Ellos dieron la voz de alarma. Las imágenes se difundieron y viralizaron en las redes sociales.

La detención ha sido practicada por la Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía, en colaboración con la Policía Local de Niebla. El supuesto autor accedió a una de las torres situadas junto a la Puerta del Socorro, integrada en el conjunto monumental de Niebla, declarado Bien de Interés Cultural.

Una vez allí, empleó la fuerza física para destruir varios merlones de la torre. Como consecuencia, varios trozos del paramento arquitectónico cayeron por la parte exterior de la muralla cerca de varias personas.

Tras recibir la comunicación de los hechos por parte del Ayuntamiento, la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte inició las actuaciones correspondientes y puso el caso en conocimiento de la Unidad de Policía Nacional, que abrió una investigación.

Las imágenes difundidas permitieron identificar y localizar al presunto responsable. Posteriormente, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños contra el patrimonio histórico y a su puesta a disposición de la autoridad judicial.

La actuación se ha producido, además, en un momento de elevada exigencia operativa debido al despliegue destinado a combatir el incendio forestal de Niebla, declarado el pasado 6 de agosto y extendido a otros términos municipales de la provincia de Huelva.

La coordinación entre la Unidad de Policía Nacional Adscrita y la Policía Local de Niebla ha permitido actuar ante los daños causados en uno de los conjuntos medievales más relevantes de Andalucía. La respuesta institucional busca esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades, favorecer la reparación de los daños y preservar el patrimonio histórico de la localidad.

El fuego golpea Niebla

El perímetro recorrido por el fuego puede superar las 38.000 hectáreas, aunque la superficie quemada será «bastante inferior», según el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha insistido en diferenciar entre la zona recorrida por el incendio y la superficie calcinada, ya que el avance del perímetro atraviesa espacios que no necesariamente terminan siendo quemados.

Sanz ha reconocido la magnitud del incendio y lo ha situado como «uno de los incendios más extensos» en Andalucía. Por extensión recorrida, el fuego de Niebla se encuentra entre los de mayor envergadura registrados en la comunidad junto al de Riotinto de 2004, que afectó a unas 34.000 hectáreas y alcanzó municipios de Huelva y Sevilla.