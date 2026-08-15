La ‘cacería’ de los adolescentes en Mallorca: nuevas imágenes destapan más agresiones de los matones de Alaró

La brutal agresión sufrida por un menor de 16 años y varios de sus amigos futbolistas podría no ser un episodio aislado. OKBALEARES accede a nueva información, testimonios e imágenes que apuntan a una posible cadena de enfrentamientos protagonizados por adolescentes en distintos municipios de Mallorca. La Guardia Civil prepara, según la información recabada por este periódico, nuevas actuaciones y posibles detenciones.

La brutal paliza sufrida por un joven de 16 años y varios de sus amigos durante las fiestas de Alaró adquiere una nueva dimensión después de que hayan aparecido nuevos datos sobre otros episodios violentos que podrían estar relacionados con algunos de los adolescentes que están ahora bajo investigación.

El grupo de jóvenes agredidos, todos ellos futbolistas y adolescentes descritos por su entorno como chicos tranquilos y sin problemas, fue víctima de una agresión durante la madrugada del pasado 9 de agosto que terminó con uno de ellos en el hospital después de perder tres dientes tras recibir un fuerte golpe en el rostro.

Pero, según la nueva información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, los investigadores están analizando ahora si algunos de los presuntos implicados podrían haber participado anteriormente en otros episodios de violencia. Uno de ellos se habría producido durante la pasada Semana Santa en Alaró. La pelea fue denunciada y las imágenes grabadas durante el enfrentamiento han sido aportadas a la causa.

OkBaleares dispone de esas imágenes y las ofrece en exclusiva

Diferentes testimonios relacionados con aquel episodio apuntan a que, en aquella ocasión, el grupo que habría sido objeto de la agresión estaba formado por adolescentes procedentes de Marratxí. Uno de ellos resultó herido.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente y quiénes participaron en aquella pelea. Sin embargo, varios testigos sostienen que algunos de los jóvenes relacionados con aquel episodio podrían coincidir con personas que ahora están siendo investigadas por la brutal agresión del pasado domingo.

Los testimonios recogidos en torno a estos episodios describen la posible existencia de un grupo de adolescentes que habría protagonizado diferentes enfrentamientos con jóvenes procedentes de otros municipios. Algunos testigos llegan a utilizar la expresión “ir de cacería” para describir el comportamiento que atribuyen al grupo. Esta expresión procede de testimonios y no constituye, por el momento, una calificación oficial de la Guardia Civil o de un juzgado.

Los investigadores deberán determinar ahora si detrás de estos episodios existe realmente un mismo grupo, si participaron las mismas personas y cuál fue el papel concreto que habría desempeñado cada uno de los presuntos implicados. La investigación cobró especial importancia tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 9 de agosto de 2026, en plena celebración de las fiestas de Alaró.

Según consta en la denuncia y en el atestado policial, el joven de 16 años se encontraba en la Plaça de la Vila de Alaró junto a varios amigos, todos ellos jóvenes futbolistas. Para alejarse de la zona más concurrida de la plaza, el grupo se desplazó hacia los soportales situados junto al edificio consistorial.

Fue entonces cuando, según la denuncia, un grupo de jóvenes procedente de Binissalem irrumpió en la zona. Uno de los presuntos agresores habría propinado al menor un fuerte puñetazo en el rostro. El golpe fue de tal violencia que el adolescente perdió tres dientes y sufrió importantes lesiones en la boca.

El miedo provocado por la situación hizo que el joven pidiera a uno de sus amigos que huyeran. Ambos bordearon el Ayuntamiento hasta llegar al puesto de control de la Policía Local de Alaró, donde buscaron ayuda. Mientras ellos conseguían ponerse a salvo, otros integrantes del grupo de futbolistas también habrían sido agredidos, sufriendo contusiones y diferentes lesiones.

La gravedad de las heridas obligó a trasladar al menor hasta el Hospital Universitari Son Espases de Palma, donde recibió asistencia especializada. Los partes médicos, las fotografías de las lesiones y la documentación sanitaria ya han sido puestos a disposición de los investigadores. Pero hay otro elemento que puede resultar clave para reconstruir lo ocurrido: una grabación de vídeo.

Una joven acudió a las dependencias policiales después de los hechos y aseguró disponer de imágenes tomadas tras la agresión en las que, según su testimonio, podrían identificarse a varios de los presuntos participantes. La existencia de esta grabación podría convertirse en una de las principales pruebas para determinar quiénes se encontraban en el lugar y cuál fue su participación.

Además, el denunciante relató otro episodio ocurrido mientras estaba siendo atendido en una ambulancia. Según su versión, un conocido integrante de un equipo juvenil de un municipio cercano se acercó hasta la ambulancia, lo increpó y le mostró los nudillos mientras pronunciaba: «¡Yo no te he pegado!».

El significado de este comportamiento y su posible relación con los hechos deberá ser esclarecido durante la investigación. Ahora, la aparición de nuevos testimonios y la existencia de imágenes de un episodio anterior han añadido presión a una investigación que podría desembocar en nuevas actuaciones.

Según la información recabada por este periódico, la Guardia Civil prevé practicar detenciones en los próximos días. Los investigadores tendrán que determinar cuántas personas estuvieron implicadas en la agresión del 9 de agosto, identificar a todos los participantes y establecer las responsabilidades individuales que pudieran corresponder.

También tendrán que comprobar si existe una conexión entre la brutal paliza de las fiestas de Alaró y la pelea denunciada durante Semana Santa. La investigación deberá esclarecer igualmente si se trata de episodios aislados o si, como sostienen algunos testimonios, existe un patrón de enfrentamientos entre determinados grupos de adolescentes.

Por ahora, todas las personas que pudieran resultar investigadas mantienen la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine las eventuales responsabilidades. Lo que sí consta en la investigación es la gravedad de las lesiones sufridas por el menor de 16 años y la existencia de nuevas imágenes y testimonios que podrían ayudar a esclarecer otros episodios violentos.

El caso, por tanto, está lejos de quedar cerrado. Lo que comenzó con una brutal agresión a un joven futbolista durante las fiestas de Alaró podría acabar destapando una investigación mucho más amplia sobre varios episodios de violencia protagonizados presuntamente por adolescentes en Mallorca.