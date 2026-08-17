Nvidia financiará con hasta 90.600 millones la construcción de un centro de datos para OpenAI

Nvidia ha anunciado que respaldará con hasta 105.000 millones de dólares, unos 90.600 millones de euros, la construcción de un centro de datos en el estado de Ohio, en Estados Unidos. El centro de datos será edificado y operado por la compañía SB Energy y el cliente será la startup de inteligencia artificial OpenAI a través de un contrato de arrendamiento de 20 años.

La financiación podría superar los 90.000 millones de euros. Se trata de un desembolso que está sujeto a condiciones específicas, como que SB Energy permita la prestación de servicios a través del centro de datos a partir de 2028

El campus en Ohio permitirá responder al aumento de demanda de infraestructura de IA y «sentará las bases para los avances del futuro, permitiendo a las comunidades impulsar el descubrimiento científico, los avances en la atención médica y el desarrollo económico regional», según han informado en un comunicado.

Las instalaciones tendrán una capacidad inicial de 4,25 gigavatios que podrán ampliarse en 3,75. Este aumento permitirá un total de 8 gigavatios, con los primeros 800 megavatios disponibles para 2028.

El proyecto está previsto que genere 35.000 puestos de trabajo en la construcción durante sus seis años de desarrollo, hasta 2032, y 2.500 empleos operativos a largo plazo. OpenAI invertirá unos 84 millones de dólares para que todos los estudiantes universitarios de Ohio tengan acceso a herramientas de ChatGPT.

«Mayor inteligencia y una mejor rentabilidad»

Por otro lado, Nvidia destinará 1.500 millones de dólares, unos 1.300 millones de euros, en SB Energy y respaldar así su evolución para convertirse en un desarrollador líder de infraestructuras de IA. «Estamos garantizando una infraestructura duradera para la computación de Nvidia, de modo que OpenAI pueda implementar las fábricas de IA más productivas, que se pueden actualizar repetidamente con cada nueva generación, ofreciendo mayor inteligencia y una mejor rentabilidad», ha destacado el fundador y consejero de Nvidia, Jensen Huang.

«Este será un centro enorme, con la capacidad informática suficiente para ayudar a millones de personas a utilizar la IA para realizar tareas que hoy apenas podemos imaginar, desde descubrir nuevos medicamentos hasta crear empresas y resolver problemas complejos», ha declarado el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman.

«La infraestructura es vital para la economía de la IA. Junto con SoftBank Group, OpenAI y Nvidia, SB Energy está construyendo infraestructura centrada en la energía a una escala sin precedentes, al tiempo que fortalece las comunidades que lo hacen posible: protegiendo a los consumidores, creando decenas de miles de empleos bien remunerados e invirtiendo en infraestructura para revitalizar el sur de Ohio, que durante mucho tiempo ha moldeado el futuro de Estados Unidos», ha indicado el coCEO de SB Energy, Rich Hossfeld.