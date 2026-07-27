Alerta naranja de la AEMET por fuertes vientos y altas temperaturas a partir de mañana: las 4 comunidades que no se salvan

La AEMET activa la alerta naranja por fuertes vientos y altas temperaturas, a partir de mañana hay 4 comunidades que no se salvan. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de novedades que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos estará esperando y la manera de afrontar esta recta final del mes de julio en la que todo puede ser posible.

Estamos muy pendientes de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tenemos por delante una situación que podría complicarse por momentos, en especial cuando descubrimos el tiempo que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una alerta naranja que, sin duda alguna, nos hará estar muy pendientes de estos fuertes vientos y altas temperaturas que acabarán siendo un detalle explosivo. El riesgo se multiplica y hace que no dudemos en atender las alertas de la AEMET que invitan a estar muy pendientes de estos cambios.

Fuertes vientos y altas temperaturas activan la alerta naranja de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en poner en alerta a todas las partes del país que se verán afectadas por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, es hora de conocer antes que nadie una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Hay dos elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Sobre todo, si vemos que son los que nos harán estar muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, es esencial que tengamos en mente.

De un pequeño respiro térmico, vamos a pasar, de nuevo, a un riesgo que puede multiplicarse por momentos. En especial, si descubrimos lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará saber que las altas temperaturas parece que han llegado para quedarse.

Son días de julio de volver a sentir esas cifras que parece que no se detienen y que son, en esencia un riesgo para todos. Hay un riesgo que puede ir aumentando por momentos, una combinación explosiva que se basa en estas cifras de récord combinadas con un viento de lo más peligroso.

Hay 4 comunidades que no se salvan

La mirada al cielo en las zonas más afectadas por este tiempo que parece que está causando estragos, puede hacernos estar pendientes de unos cambios que podrían ser una excusa para cambiar de planes en estos días. Los expertos de la AEMET no dudan en activar las alertas para alertar a la población.

Tal y como explican desde su web: «Se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y alto Ebro predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa y una tendencia general a despejar. Asimismo, también se prevén algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco aislado en el litoral catalán de madrugada y en el norte de las Baleares durante la mañana.

Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, de forma localmente notable en Galicia y zonas de montaña del interior. Únicamente se prevén descensos en el extremo sureste peninsular, incluso descensos notables en el Estrecho y oeste de Alborán. Pocos cambios en Canarias. Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos del interior este peninsular, Baleares y sur de Galicia. No se descarta alcanzar los 40 en el Guadalquivir o Guadiana. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte de la Península salvo en los tercios nordeste y sureste donde permanecerán con pocos cambios al igual que en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y regiones del cuadrante suroeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas de 36-38 grados en el oeste de Galicia y suroeste peninsular, donde pueden llegar a 38-40 en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Posibilidad de chubascos puntualmente muy fuertes en la costa norte de las islas Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral de Barcelona. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y en la Campiña gaditana. Soplará moderado con probables intervalos fuertes el viento del nordeste en Canarias, litorales de Galicia y sureste peninsular, tramontana en Ampurdán y levante moderado a fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho. Viento moderado del este en el Cantábrico y también moderado el cierzo en el Ebro amainando. En el resto viento flojo en general predominando las componentes sur y este salvo en el Cantábrico o noroeste donde lo hará la norte».