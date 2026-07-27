Hoy, 27 de julio de 2026, se espera que en toda la provincia de Bilbao predominen intervalos de nubes bajas, con cielos poco nubosos o despejados en la tarde. Aunque no se descartan lluvias débiles en el litoral y en el interior de Guipúzcoa durante la mañana, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia matinal con sol vespertino

La jornada se caracteriza por un cielo que se despereza lento, cubierto de nubes que arrastran con ellas una alta probabilidad de lluvia. Desde la madrugada y hasta el mediodía, la posibilidad de chubascos se hace presente, dejando el ambiente cargado y húmedo, con temperaturas que rondarán entre los 16 y 19 grados. A medida que el sol asome tímidamente a las 6:56, la sensación térmica podría elevarse hasta alcanzar los 27 grados, aunque la humedad máxima puede hacer que el día se sienta pesado.

Ya por la tarde, las nubes irán retirándose para dar paso a un cielo más despejado, aunque aún pueden quedar algunas rachas de viento suave, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Las temperaturas subirán nuevamente, logrando una agradable tarde de hasta 25 grados. El ocaso llegará a las 21:39, presentando un hermoso atardecer que despedirá un día en el que, aunque ha estado cargado al principio, finalmente regala momentos de luminosidad y calidez.

Cielo gris y chubascos matinales en Baracaldo

El horizonte de Baracaldo se tiñe de gris mientras el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas se presentan húmedas y frescas, con una probabilidad de lluvia del 100% que promete un aguacero intenso de madrugada a mediodía. A medida que avance la mañana, el cielo nublado dará paso a una leve mejoría, pero la sensación térmica se mantendrá algo fresca, rondando los 17°C.

Al llegar la tarde, los chubascos cesarán, dejando espacios de cielo menos cubierto, pero la temperatura máxima solo alcanzará los 27°C, lo que podría resultar incómodo debido a la alta humedad, que llegará hasta el 90%. Con vientos en rachas de hasta 8 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que la mañana se mostrará más desafiante que la tarde.

Guecho:

Mejora la tarde tras la lluvia

A medida que amanece en Guecho, el día se presenta con una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que indica que es prácticamente seguro que nos acompañará el agua. El cielo estará mayormente cubierto y, a pesar de las temperaturas suaves que oscilarán entre 18 y 21°C, la sensación térmica bajará hasta los 18°C, provocando un ambiente más fresco de lo habitual. El viento, que soplará del norte con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 8 km/h, no será un inconveniente notable.

Durante la tarde, las cosas mejorarán notablemente. La probabilidad de lluvia disminuirá al 0%, permitiendo que el cielo se vea más despejado, lo que dará paso a temperaturas agradables que alcanzarán hasta los 25°C. Con una humedad relativa que bajará al 55%, el ambiente se sentirá menos pesado. Los guechotarras disfrutarán de aproximadamente 14 horas de luz, desde la salida del sol a las 6:56 hasta su ocaso a las 21:39. Así, aunque la mañana se presente complicada, la tarde nos regalará un merecido respiro.

Santurce: cielos nublados por la mañana y sol por la tarde

Las condiciones meteorológicas ofrecerán una mañana con cielos mayormente nublados y una temperatura que rondará los 20 grados, acompañada de una ligera brisa. Por la tarde, los cielos se despejarán progresivamente, llevando las temperaturas a un máximo de 26 grados en un tiempo suave y agradable.

Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el vecindario o un relax en un parque cercano. La tranquilidad del ambiente promete momentos placenteros para las rutinas diarias.

Cielos grises y lluvia matinal en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos grises y una alta probabilidad de lluvia que dejará su huella durante la mañana, con temperaturas suaves que rondan los 19 grados. El viento soplará débilmente, aunque la sensación térmica se mantendrá fresca. A lo largo del día, la lluvia disminuirá a medida que avanzamos hacia la tarde, donde se espera que la temperatura alcance los 27 grados, ofreciendo un respiro tras la tormenta. Es recomendable llevar un paraguas por la mañana, pero por la tarde podrás disfrutar del sol si decides dar un paseo.