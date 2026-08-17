Es la serie más vista de Prime Video y muchos la comparan con ‘Gossip Girl’: el drama juvenil de misterio que supera a ‘Off Campus’

Uno de los estrenos más esperados del año es la serie Sterling Point, a la que muchos ya están comparando con éxitos como Gossip Girl y Off Campus. El pasado 5 de agosto llegó a Prime Video esta serie escrita y dirigida por Megan Park y ya se ha colado entre lo más visto de la plataforma de streaming. Sterling Point es una ficción young adult protagonizado por Annie, una joven neoyorquina cuya vida cambia de una forma repentina cuando su hermano gemelo y ella reciben la noticia de que han heredado la isla en Canadá de un abuelo al que casi no conocían ya que falleció cuando eran niños y era el padre de su madre adoptiva. Annie decide marcharse a la isla para conocer el lugar donde vivió su madre donde descubrirá el amor y también que su familia le ha ocultado algunos secretos que van a cambiar para siempre su vida.

La serie Sterling Point no es ninguna adaptación de una novela young adult, sino que nace de la imaginación de la creadora y directora Megan Park. Además, entre los productores ejecutivos de la serie se encuentra Josh Schwartz que es el creador de éxitos como The O.C. y Gossip Girl. La serie Sterling Point es la nueva apuesta de Prime Video por las ficciones juveniles y tendremos que esperar un poco para ver si supera a Off Campus, la serie basada en la novela de Elle Kennedy que se ha convertido en la reina de las visualizaciones de la plataforma de streaming.

Entre los aciertos de Sterling Point hay que citar su combinación de drama juvenil con misterio, su acertado reparto y esas imágenes de los paisajes naturales de Canadá que enamoran desde el primer minuto. La primera temporada consta de 8 episodios de unos 45 minutos de duración aproximadamente y ya se está convirtiendo en la serie juvenil de este verano.

¿De qué trata la serie Sterling Point?

Como ya hemos adelantado, esta serie está protagonizada por una joven de 17 años Annie Jacobson que vive en Nueva York y que ha pedido el ingreso en verano en un prestigioso programa educativo que espera que le ayude entrar en una buena universidad. Anne vive con su padre adoptivo y es una joven estudiosa y trabajadora. Pero todo cambia para ella cuando la rechazan en el programa educativo y, además, recibe una carta para ella y su hermano gemelo Connor en el que se les comunica que han heredado la isla en Canadá de un abuelo que era el padre de su madre adoptiva y al que prácticamente no conocían.

Anne acabará viajando a la isla de Sterling Point para conocer el lugar en el que vivió su madre adoptiva que falleció hace unos años donde conocerá a su primer gran amor y hará nuevos amigos. Una emotiva serie de autodescubrimiento en la que se unen elementos como la importancia de la familia, el primer amor y la amistad. Allí Anne conocerá secretos familiares que cambiarán su vida para siempre y a una persona, Ramona, que se convertirá en uno de los pilares de su futuro. Por si no habéis visto todavía la serie, no queremos hacer ningún spoiler.

El reparto de esta serie juvenil

La serie Sterling Point está protagonizada por los jóvenes actores Ella Rubin que da vida al personaje de Annie Jacobson, Amélie Hoeferle como Ramona, un personaje que tiene un papel muy importante, Keen Ruffalo como Connor, el hermano gemelo de Annie y Jacob Whiteduck-Lavoie como Ellis.

También en el reparto están los actores Daniel Quinn-Toye como Rory, Bo Bragason como Oona, Mabel Strachan como Maple, la hermana menor de Oona, Missi Pyle como Denise Ballantine, la madre de Rory, Jay Duplass como Steven, el padre adoptivo de Annie y Connor, Jeffrey Dean Morgan como Joe, el padre de Ellis, la cual tuvo una relación con la madre de Annie, Nikko Angelo Hinayo como Sully y Elle-Máijá Tailfeathers como Kate, la esposa de Joe y madre de Ellis.

En cuanto si habrá una segunda temporada de Sterling Point después del éxito que ya ha logrado en estas semanas la serie, todavía Prime Video no ha confirmado la renovación de la serie por una segunda entrega. Pero seguro que la conocida plataforma no puede dejar la oportunidad de posicionar esta serie como una de las mayor éxito de este año.

En suma, Sterling Point se está convirtiendo en una de las series favoritas de los amantes de las ficciones juveniles al estilo de Gossip Girl según va avanzando el mes de agosto. Una serie fresca y original en la que se mezclan elementos como el drama, el romance y el misterio y es sin duda una buena opción para las tardes que quedan del verano.