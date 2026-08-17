Óscar Casas se pronuncia sobre su ruptura con Ana Mena: «Me acuerdo de ella»

El verano siempre comienza con muchas novedades en el mundo de las celebrities. En muchas ocasiones, somos testigos de cómo el calor y el buen tiempo construyen nuevas relaciones sentimentales. Pero, en otros casos, las rompe. Una situación de la que fueron testigos en primera persona Óscar Casas y Ana Mena. El pasado mes de junio, tras casi un año y medio juntos, los artistas decidieron poner punto final a su relación sentimental. Una situación que pilló a todos por sorpresa, pues los jóvenes no paraban de presumir su romance cada vez que podían. Sin embargo, compartir una vida con alguien que trabaja también en el mundo del entretenimiento y el espectáculo es complicado. Pues, compaginar agendas no es fácil.

Desde que se hizo oficial la ruptura, han salido a la luz numerosos rumores al respecto, pero todos coinciden en que la separación ha sido en buenos términos y que no ha habido ninguna tercera persona involucrada. «Óscar Casas le dijo que se había desenamorado de ella», contó Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a ver. «Ana, que es muy práctica, ha seguido adelante. Han terminado bien los dos, no hay ningún problema entre ellos. No está derrumbada de estar llorando en su casa, pero esa canción le trae recuerdos y se ha venido abajo», dijo en referencia al tema Lárgate.

Óscar Casas zanja la polémica: «Esto no incumbe absolutamente a nadie»

Las semanas han ido pasando y el actor ha demostrado que no tiene ningún problema con Ana Mena. Pues, le da ‘me gusta’ a algunas de sus publicaciones en Instagram. Ahora, tras un tiempo desconectado y disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, el joven se ha sincerado con la prensa. Y es que, a su llegada a España, se ha encontrado con varios medios de comunicación que le han preguntado por su última ruptura.

«Me acuerdo, sí, claro que me acuerdo de ella», comentó, según cita la web de Divinity. Unas palabras con las que ha querido dejar claro que, aunque ya haya pasado un tiempo, se sigue acordando de ella. «La quiero muchísimo. Por Dios, faltaría más», ha agregado. «Sigo teniendo buena relación, por supuesto», ha contado. Declaraciones con las que ha querido zanjar rumores relacionados con nuevos amores.

Pero, aunque el joven se mostraba muy comunicativo sobre su ruptura. A la pregunta de si habrá reconciliación, fue directo. «Creo que esto no incumbe absolutamente a nadie y le importa a muy poca gente», zanjó. Pues, no piensa dar más detalles de su vida privada o de lo que pueda pasar con su ahora ex pareja, Ana Mena. Sea como sea, solamente el tiempo dirá.