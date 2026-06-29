Ana Mena rompe a llorar en el escenario tras su ruptura con Óscar Casas: «No me encuentro en mi mejor día»

Óscar Casas y Ana Mena han roto su relación sentimental. Tras casi un año y medio juntos, se ha confirmado que la pareja de artistas ha decidido poner punto final a su romance. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, pues hasta hace poco gritaban su amor por el otro en redes sociales. Recordemos, su historia de amor comenzó durante el rodaje de Ídolos, la película donde compartieron protagónico. Y es que la conexión entre ellos fue tal que terminó traspasando el guion.

Sin embargo, en ocasiones, el amor no lo es todo. El primero en dar la noticia de la ruptura fue el periodista Javi Hoyos. «Me trasladan que no hay terceras personas ni nada raro, que ha sido de mutuo acuerdo, se quieren mucho, pero han terminado su relación. La vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura», dijo el comunicador, pero no ha sido el único. Numerosos periodistas de la prensa del corazón han salido a confirmar la noticia. Pues, ha sido corroborada por fuentes cercanas.

Ana Mena se sincera: «Me está resultando realmente sanador»

Sin embargo, aunque los jóvenes se encuentran en un momento delicado a nivel emocional por la ruptura, eso no les ha impedido hacer frente a sus compromisos laborales con profesionalidad. Óscar Casas y Ana Mena han apostado por romper su noviazgo debido a la incompatibilidad de sus agendas. Y es que ya lo están demostrando. La cantante acudió para actuar en el festival Big Sound de Valencia, el pasado fin de semana.

Un encuentro donde cantó los temas que componen su discografía como una de las estrellas que dan forma al cartel de este año en el festival. Sin embargo, fue cantando el tema de Lárgate cuando no pudo evitar derrumbarse. Un momento que no pasó desapercibido para nadie, dadas las últimas noticias confirmadas y relacionadas con la artista.

El vídeo del momento ha circulado por las redes sociales como la pólvora. Y es que, en él, se puede ver cómo Ana Mena no está pasando por su mejor momento. «Quiero contaros que estar aquí esta noche, a pesar de que hoy no me encuentro en mi mejor día, me está resultando realmente sanador», le dijo al público. Pues, cantar siempre ha sido su mejor terapia.

Ante ello, el público presente en el festival no dudó dos veces en darle un fuerte aplauso. Pues, aun con el corazón roto y con las intensas letras de sus canciones, ella estaba concediendo un espectáculo arrollador. Asimismo, cabe señalar que la malagueña también ha sido víctima de especulaciones. Pues, en medio de su ruptura con el hermano de Mario Casas, se ha rumoreado que estaría teniendo una relación muy cercana con el tenista Carlos Alcaraz. Una noticia que ya se ha confirmado que es falsa.