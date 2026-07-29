El informe de emergencias destruye la tesis de la juez: a las 21:40 no conocían el desbordamiento del Poyo

Un informe de la Consellería de Emergencias de las 21:30 horas del 29 de octubre de 2024, el día de la riada, que había sido solicitado en el transcurso del procedimiento judicial por la ex consellera Salomé Pradas, destruye la tesis de la juez de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Porque evidencia que a las 21:30 horas de aquel día aún no conocían el desbordamiento del barranco del Poyo. Es más, el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no menciona en el apartado dedicado a información pluviohidrológica al Poyo y sí sostiene que: «Las precipitaciones están produciendo inundaciones in situ, no por desbordamiento». Para agregar a continuación que: «De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas», en su inicio.

El procedimiento judicial de la DANA se está convirtiendo en un laberinto en el que, en función del tiempo transcurrido y de los vuelcos que se han producido, a veces es difícil seguir el hilo principal. Uno de estos casos es el de un informe presentado en su día, como el remitido a las 21:30 desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia (AVSRE). Ahora, tiempo después, se ha sabido que en realidad hubo otro posterior.

Y esa circunstancia da la vuelta como un calcetín a todo, porque en ese informe de las 21:30 no se advertía en el apartado dedicado a información pluvio-hidrológica del desbordamiento del barranco del Poyo, que estuvo en el origen de la mayoría de las muertes producidas durante la riada de aquel trágico 29 de octubre de 2024.

En concreto, el informe citado corresponde a la contestación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia (AVSRE) al requerimiento efectuado por la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, investigada en la causa. Esta última siempre ha mantenido que a ella nadie la informó del desbordamiento del Poyo.

El informe ahora conocido confirma que el anteriormente remitido al juzgado por la propia ASVRE, como número 4, con carátula de las 17:00 horas, no se correspondía con el último que la misma agencia remitió el día de la riada, cuya carátula era de las 21:30 horas y cuyo contenido era diferente.

Y, lo más importante, en el apartado dedicado a información pluvio-hidrológica del citado documento no hay información de que la hidrología esté causando problemas. Esto último es precisamente lo que refrenda la tesis mantenida por Salomé Pradas desde el inicio del procedimiento judicial, que no se le informó del desbordamiento del Poyo. Algo que responsables de otras agencias ya habían admitido en sede judicial.