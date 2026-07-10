Pradas pide a la juez que Polo y Bernabé aporten sus WhatsApp de la DANA y en especial los del Poyo

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa, ha dirigido un escrito a la juez, Nuria Ruiz Tobarra, al que ha tenido acceso OKDIARIO, para que requiera a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para que aporten «voluntariamente» todas las comunicaciones que mantuvieron la jornada del 29 de octubre de 2024 y que estén relacionadas con la gestión de la emergencia durante la DANA, ya fueran esas comunicaciones «cruzadas entre ambos o con cualquier otro responsable de cualquier Administración, organismo o institución pública».

En su escrito, Pradas interesa «de modo muy particular» las comunicaciones que Pilar Bernabé y Miguel Polo «relativas a la evolución de la situación» en el barranco del Poyo, «cualquiera que hubiera sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio».

Salomé Pradas solicita la citada diligencia de investigación a la instructora en base a que la «reciente incorporación» a las actuaciones de las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que esta misma semana ha comparecido en calidad de testigo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, «han permitido constatar, de manera indiciaria y objetiva, la existencia de un flujo de comunicación constante» entre la citada Pilar Bernabé y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, «durante las horas críticas de la gestión de la emergencia», que es objeto de la investigación.

En su escrito, la ex consellera recuerda a la instructora que durante la instrucción ha venido acordando la incorporación de las comunicaciones entre personas «que ni siquiera forman parte del CECOPI, bajo el «acertado criterio de reconstruir con precisión el contexto de los hechos y delimitar el flujo de información existente durante la gestión de la catástrofe».

Y entiende que «por rigurosa aplicación del principio de igualdad de armas y necesidad instructora» resulta de interés recabar las comunicaciones entre dos responsables públicos «que ostentaban un papel institucional y decisorio de primer orden en la jornada de los hechos».

Manifiesta también Salomé Pradas en su escrito que el conocimiento de las comunicaciones que Miguel Polo y Pilar Bernabé mantuvieron durante las horas críticas de la DANA «es indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados», porque permitirá determinar «de forma fehaciente» la información concreta que circulaba entre administraciones e instituciones en la franja horaria concreta de las horas críticas; cuál era el conocimiento «real, efectivo y cronológico existente sobre la evolución de la situación de riesgo; y «de manera especialmente relevante» los datos y advertencias de que se disponía en relación con la evolución del caudal en el barranco del Poyo.

Pradas solicita a la juez el requerimiento de aportación voluntaria de sus WhatsApp en el espacio restringido del día de la DANA, el 29 de octubre de 2024. Y «limitando su objeto a aquellas comunicaciones que guarden relación directa con la gestión de la emergencia».