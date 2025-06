Víctimas de la DANA increpan a la socialista Bernabé en plena calle: «¡Sánchez a mí no me ha llamado!»

Víctimas de la DANA, familiares y afectados han manifestado este miércoles su tremendo enfado con el Gobierno ante la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el ministro, Ángel Víctor Torres. La escena se ha producido en plena calle, en Catarroja, una de las localidades con más víctimas y que más ha sufrido la tragedia. Los momentos han sido de extrema tensión. Afectados, víctimas y familiares han estallado ante la presencia de la delegada del Gobierno y el ministro. Las visitas de las autoridades gubernativas no son ya aceptables para quienes llevan siete meses seguidos con la tragedia: quieren soluciones.

Una de esas personas, un hombre cuya madre falleció en la tragedia, ha llegado a manifestar a Pilar Bernabé: «Le puedes decir a Sánchez que a mí no me ha llamado». Este ciudadano ha manifestado cara a cara a Pilar Bernabé que él había hablado ya con Mazón, pero ha agregado que también quería hablar con Sánchez: «Para decirle todas las verdades del barquero y todo lo malo que nos ha hecho». Y una mujer le ha mostrado a la delegada del Gobierno y al ministro una bolsa con lo que sale de las alcantarillas.

Hay que recordar que Sánchez no ha retornado a la zona cero de la DANA hace siete meses. En concreto, desde que tuvo que salir a la carrera de Paiporta, mientras el Rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón aguantaron allí a pesar de los incidentes.

La escena de este miércoles en Catarroja, que recoge el vídeo que ilustra información, no acaba en lo antes relatado. El ciudadano, que había perdido a su madre en la DANA, dice a Pilar Bernabé que: «A mí no me valen esos dineros», en referencia a las ayudas del Gobierno: «Cobrar los dineros porque mi madre…, eso es lo más bajo que puede haber».

Una mujer, que no aparece en la escena, pero que está escuchando la conversación entre la víctima de la DANA y Pilar Bernabé y que ha oído lo que la delegada del Gobierno ha dicho al hombre salta: «¡Qué fuerte!». Y señala en referencia a la delegada del Gobierno: «¡Qué fuerte que le diga si ha cobrado los dineros, encima!».

Otro ciudadano, tampoco puede evitar saltar: «¡Es la persona, no los dineros, cojones!». Una frase que hace que la delegada del Gobierno se vuelva hacia él durante un instante. En ese momento, la mujer anónima que no sale en la imagen, expresa que no sale de su asombro con Pilar Bernabé: «¡Qué fuerte!», repite.

El hombre que estaba hablando con Pilar Bernabé, también ha manifestado a la delegada del Gobierno que su madre era cristiana y que si hay una misa: «Que sea conforme lo manda, no conforme quieren en las asociaciones». Porque, según ha expresado también a la delegada del Gobierno: «somos muchos que no estamos en esas asociaciones».