Fiestas Alcalá de Henares 2025: cuándo son, fechas, programa completo, todas las actividades y conciertos

¿Crees que las fiestas acaban en Madrid y en los municipios o pueblos cercanos una vez se celebran las Fiestas de la Paloma? Pues lo cierto es que no, ya que nos queda todavía bastantes días del mes de agosto y de hecho, en su recta final tienen lugar las populares Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares que son de hecho, uno de los momentos más esperados del verano en la ciudad complutense.

Para los que no sean de Madrid o de Alcalá de Henares, deben saber que durante sus fiestas, las calles del casco histórico y el Recinto Ferial se llenan de vida, música, color y tradición. En concreto, esta edición de 2025, las fiestas se celebrarán del 23 al 31 de agosto, con un programa que supera las 350 actividades repartidas por distintos espacios. Vamos a poder disfrutar así de conciertos gratuitos y espectáculos culturales, sin olvidarnos de las actividades infantiles, visitas turísticas guiadas y como no, la tradicional Feria de Día en la Plaza de Cervantes. Y para comenzar, desvelar que este año el pregón correrá a cargo del Cuerpo de Bomberos de Alcalá, en reconocimiento a su 50 aniversario. Y como no, el broche de oro llegará, como es habitual, el último día con el desfile de carrozas y el castillo de fuegos artificiales en la Huerta del Obispo. Pero antes, nada como conocer todas las fechas, la programación y también como no, cómo llegar hasta estas Fiestas de Alcalá de Henares 2025.

Cuándo son las fiestas de Alcalá de Henares

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2025 tendrán lugar del sábado 23 al domingo 31 de agosto. Los escenarios principales para la celebración de estas fiestas son el Recinto Ferial, la Plaza de Cervantes, la Huerta del Obispo, el Parque O’Donnell o el Patio de Santo Tomás de Villanueva, entre otros.

Como ya te hemos avanzado, el pregón inaugural será el sábado 23 de agosto en la Plaza de Cervantes, acompañado por el desfile de peñas y el encendido del recinto. Como es tradición, este acto marcará el inicio de las celebraciones. El cierre será el domingo 31 con la cabalgata de carrozas y los fuegos artificiales.

Programa completo de las fiestas de Alcalá de Henares

El Recinto Ferial abrirá del 22 al 31 de agosto, con horario de 19:00 a 03:30 de domingo a miércoles y hasta las 05:00 los fines de semana. Los días especiales serán el miércoles 27 y el domingo 31 de agosto, con descuentos en las atracciones, y el 26 y 27 de agosto, con dos horas “sin ruido” para las personas con sensibilidad acústica.

La Feria de Día se celebrará en la Plaza de Cervantes del 22 al 30 de agosto, con vermú organizado por las peñas a partir del mediodía. Además, la programación incluirá:

Actividades infantiles en la Casita del O’Donnell y el Parque de O’Donnell.

Gigantes y cabezudos recorriendo las calles del 24 al 31 de agosto.

Teatro en el Salón Cervantes, con títulos como La Lazarilla, Lo mejor de Yllana o Que Dios nos pille confesados.

Visitas culturales y turísticas gratuitas bajo el ciclo Conoce Alcalá con tu familia y Patrimonio a la luz de la luna.

Multitud de actividades de las peñas con concursos, talleres y juegos.

Gran cabalgata fin de fiestas el domingo 31 a las 21:00 horas, que terminará con el castillo de fuegos artificiales a medianoche.

Conciertos en Alcalá de Henares por las fiestas: artistas y actuaciones

Uno de los grandes atractivos de las fiestas serán los conciertos, repartidos en varios escenarios de la ciudad:

Huerta del Obispo

23 de agosto: Antonio José y Marta Santos.

28 de agosto: Rosario y Los Manolos.

29 de agosto: Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party.

30 de agosto: Los Secretos.

Plaza de Cervantes

23 de agosto: Burning.

30 de agosto: Azúcar Moreno.

Parque de Sementales

Noches temáticas de música urbana, rock, rumba y artistas locales.

Plaza de los Santos Niños

Conciertos de bandas locales del 24 al 28 de agosto.

A ello se suma el ciclo cultural de las Noches del Patio en la Universidad Cisneriana, que del 24 al 30 de agosto ofrecerá danza y música con compañías como Ballet Folclórico de Madrid, Ibérica de Danza o Ballet Albéniz.

Cómo llegar a las fiestas de Alcalá de Henares y dónde aparcar

Alcalá de Henares se encuentra a unos 35 kilómetros de Madrid y cuenta con buenas conexiones por carretera y transporte público.

En tren: las líneas C2 y C7 de Cercanías conectan Madrid con Alcalá en unos 40 minutos.

las líneas C2 y C7 de Cercanías conectan Madrid con Alcalá en unos 40 minutos. En autobús: la compañía ALSA ofrece varias líneas interurbanas desde Avenida de América (Madrid).

la compañía ALSA ofrece varias líneas interurbanas desde Avenida de América (Madrid). En coche: la A-2 conecta Madrid y Alcalá en unos 25 minutos, aunque durante las fiestas conviene prever atascos.

En cuanto al aparcamiento, el Recinto Ferial Isla del Colegio cuenta con zonas habilitadas. También se recomienda el aparcamiento de La Paloma y los parkings públicos cercanos al centro, aunque los días de mayor afluencia es aconsejable llegar con antelación o optar por transporte público.