Guardiola se muestra «confiada» y Fernández Calle ve en estas elecciones «un cambio para toda España»

Los candidatos a la Junta de Extremadura ya han votado a lo largo de la mañana de este domingo. El primero ha sido el líder de Vox, Óscar Fernández Calle. La última ha sido la popular María Guardiola, quien se ha mostrado «confiada». Por su parte, el candidato de Vox ha expresado su confianza en que estas elecciones extremeñas comience «el cambio que necesita España». Se trata de las primeras elecciones adelantadas en la historia en la comunidad autónoma.

María Guardiola (PP), junto a su familia

La popular Guardiola que aspira a su reelección ha prometido gobernar «para todos los extremeños» dejando atrás «las siglas». «Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, y para que funcione el comercio y el turismo», ha señalado tras votar en el CEIP El Vivero de Cáceres, donde ha acudido acompañada de su marido e hijo. Ha sido la última que ha votado entre los candidatos.

La candidata del PP ha realizado un llamamiento a la participación, para que «toda la gente venga a votar y lo haga con libertad, lo haga con mucha ilusión y con convencimiento», con el objetivo de «llenar las urnas de toda Extremadura, de esos 388 municipios, de mucha esperanza y de dignidad».

Óscar Fernández Calle (Vox), el primero en votar

El candidato de Vox ha sido el primero en depositar su voto. «Será un día de fiesta para Extremadura», ha expresado Óscar Fernández Calle, tras votar en el colegio de Castra Caecilia, en Cáceres. El candidato de Vox ha animado a todos los extremeños a acudir a las urnas y participar activamente en una jornada que, a su juicio, marcará un antes y un después: «Con su voto pueden ser los verdaderos protagonistas de una jornada histórica, no solo para Extremadura, sino para toda España».

Fernández Calle ha acudido a votar acompañado por la diputada nacional y vicesecretaria de organización, María Ruiz, el portavoz nacional de VOX, José Antonio Fuster, su familia y compañeros de la formación.

El imputado Miguel Ángel Gallardo (PSOE)

El candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, imputado por crear presuntamente un puesto ficticio para David Azuaga, el hermanísimo de Pedro Sánchez, ha votado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz).

«Cualquier votación o elección es un día importante para reforzar nuestro sistema democrático», ha destacado Gallardo tras votar.

A preguntas de los periodistas, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que no está nervioso por los resultados electorales, tras lo que ha bromeado señalado que tiene «agujetas del día de ayer», cuando estuvo recogiendo aceitunas en la finca familiar.

Isabel de Miguel (Unidas por Extremadura)

«Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos, que no nos roben las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado», ha reflexionado la candidata de Unidas por Extremadura, Isabel de Miguel, en declaraciones a los medios, tras ejercer su derecho al voto en el CEIP Calatrava de Mérida.

La candidata se ha mostrado «súper satisfecha» con el trabajo realizado desde su formación a lo largo de una campaña electoral que, ha confesado, desde su grupo han desarrollado de forma «humilde» y casi a modo de «artesanía política».