A paso de tortuga por la Vía de Cintura de Palma: una mujer desespera a los conductores circulando a 20km/h

La Vía de Cintura de Palma ha vuelto a ser el escenario de una imprudencia al volante que ha generado malestar entre los conductores. En esta ocasión, una mujer ha sido grabada circulando a tan solo 20 kilómetros por hora por el carril izquierdo, una velocidad muy inferior a la habitual en esta vía, provocando la desesperación del resto de usuarios que circulaban detrás de ella.

La escena tiene lugar a la altura del estadio Son Moix, cuando la conductora comienza a reducir progresivamente la velocidad desde unos 60 km/h hasta quedarse en apenas 20 km/h. Esta maniobra obliga al resto de vehículos a aminorar la marcha de forma brusca, generando una situación potencialmente peligrosa. Algunos conductores, ante la falta de fluidez y la inesperada reducción de velocidad, optan por adelantarla por la derecha, una acción que también entraña riesgos.

Según relata la persona que graba el vídeo, que posteriormente fue remitido a OKBALEARES, la conductora mantiene este comportamiento durante aproximadamente tres kilómetros. Además, circula con el intermitente derecho activado de forma constante, lo que añade confusión al resto de conductores. En el propio vídeo se escucha cómo el acompañante pregunta sorprendido: “¿Te parece normal?”, reflejando la incredulidad ante la situación.

Aunque en la Vía de Cintura no hay una velocidad mínima específica señalizada, la norma general prohíbe circular a una velocidad anormalmente reducida que entorpezca el tráfico. De hecho, ir demasiado despacio sin motivo, como es el caso del vídeo, puede ser sancionable.

Cabe recordar que la Vía de Cintura de Palma es una de las arterias más importantes de la isla de Mallorca. Su velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora después de que la coalición PP-Vox eliminara la polémica limitación de 80 km/h que impuso el anterior gobierno insular, una decisión que ha permitido agilizar el tráfico en los últimos años.