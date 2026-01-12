Un patinete eléctrico a lo loco por Mallorca: circula a más de 70 km/h por la autopista más transitada de la isla

Mallorca es un escenario constante de imprudencias en las carreteras y autopistas, ya sea al volante de un vehículo, una moto o hasta de una silla de ruedas eléctrica. Aunque esta vez, el protagonista ha sido el conductor de un patinete eléctrico que circulaba con total naturalidad por la entrada desde la Vía de Cintura a la autopista del aeropuerto de Palma.

La surrealista escena ocurrió a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de la isla. Al ver lo que estaba ocurriendo justo al lado del vehículo en el que iba, un copiloto decidió grabar al conductor del patinete circulando a más de 70 kilómetros por hora por el tramo final de la Vía de Cintura y el inicio de la autopista Palma-Llucmajor.

Además, no sólo no lo hace por el arcén para dejar espacio a los otros coches, sino que lo hace por en medio del carril y adelantando por la derecha al resto de usuarios. Tal y como se puede ver en el vídeo que ha sido remitido a OKBALEARES, el individuo circula con total normalidad como si estuviera yendo por un carril bici del centro de Palma.

El varón que graba la escena con su teléfono móvil no da crédito a lo que está viendo, aunque se lo toma con humor. «¡Va volando!», exclama el copiloto, que ve como el patinete circula como un vehículo más, eso sí, con el chaleco reflectante y el casco que la normativa obliga a llevar.

Cabe recordar que la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe estrictamente circular con patinete eléctrico por autopistas, autovías, carreteras nacionales, vías interurbanas, travesías y túneles urbanos, ya que son vehículos diseñados para entornos urbanos y son peligrosos en estas vías rápidas. De hecho, esta acción puede acarrear multas económicas importantes.