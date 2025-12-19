Ni coche ni moto: una silla de ruedas eléctrica agita el tráfico en Palma con adelantamientos extremos

La ciudad de Palma vivió este pasado miércoles una escena surrealista protagonizada por un hombre que circulaba con su silla de ruedas eléctrica a gran velocidad por en medio de la calzada y adelantando a los coches por el carril derecho.

La escena fue grabada por una copiloto que no deja de mostrar su asombro por lo que está presenciando. «Nuevo modelo de coche», bromea la mujer por momentos, aunque también muestra su indignación por la imprudencia del varón. «No se deja adelantar», manifiesta indignada.

En el vídeo remitido a OKBALEARES se puede ver al varón yendo como un usuario más por el centro de la vía urbana de Palma, como si circular de esta forma formara parte de su rutina diaria. Durante el trayecto llega a alcanzar velocidades similares a las del resto de vehículos e incluso realiza algún adelantamiento por el carril derecho.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las sillas eléctricas son consideradas «vehículos para personas con movilidad reducida» y se rigen por unas normas específicas.

Según la normativa, deben circular por la acera, pero hay excepciones. En algunos casos estos vehículos para personas con movilidad reducida pueden circular por la calzada sólo cuando no existe una acera o si la acera está en muy mal estado.

En caso de poder circular por la calzada, se debe hacerlo por el lado derecho y utilizar dispositivos luminosos o reflectantes para aumentar la visibilidad. Además, deber ir a una velocidad que no exceda los 10 kilómetros por hora.

Hay que destacar que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones. La DGT establece multas para aquellos que circulen de manera negligente o peligrosa con una silla de ruedas eléctrica. La cantidad económica a pagar puede varias según la gravedad que se cometa por parte del conductor.