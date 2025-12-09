‘Cazan’ a una conductora circulando con un bebé en brazos mientras se come un helado en Palma

Los conductores del Paseo Marítimo de Palma vivieron el pasado sábado una surrealista y chocante escena en la carretera que sería graciosa si no fuese por el peligro que supone. Un copiloto ‘cazó’ a una mujer circulando mientras se comía un helado y con su bebé entre ella y el volante.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día del pasado sábado 6 de diciembre cuando un hombre se percató de manera inesperada de la temeraria manera de conducir de una mujer al volante de su Audi de color negro.

Fue concretamente en un semáforo en rojo de la Avenida Argentina cuando, en un momento dado, el varón giró la cabeza y vio la surrealista situación en el coche que tenía justo a su lado.

El copiloto, absolutamente incrédulo ante lo que estaba viendo y consciente de la gravedad de la situación, decide grabar el momento con su teléfono móvil para captar la matrícula y facilitarla a las autoridades. Nada más ponerse el semáforo en verde se puede ver como la conductora arranca como si nada para incorporarse al Paseo Marítimo con su bebé entre ella y el volante, como si llevar al menor de esa forma formara parte de su rutina.

La persona que graba la secuencia es un profesional que lleva 30 años de auxilio en carreteras y asegura a este digital que «durante todo este tiempo jamás había visto nada igual». Según cuenta este mismo hombre, en el asiento de atrás del turismo en cuestión iba otro niño menor de edad, aunque no se puede apreciar con claridad en las imágenes.

El vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES ya ha sido remitido a las autoridades competentes para que puedan proceder a la identificación de la conductora sospechosa y valorar la sanción correspondiente por un presunto delito contra la seguridad vial.