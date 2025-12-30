Ni médico ni notario: ésta es la profesión que no le gusta a casi nadie y que va a tener la pensión más alta en 2026

¿Cuál es la profesión con la pensión más alta? La Seguridad Social ha informado recientemente sobre las pensiones más altas y esto va en función de las bases y los años de cotización. De cara al 2026, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también han confirmado la subida de la pensión máxima por encima del IPC hasta los 3.359,58 euros, que será el máximo que podrá cobrar un pensionista en España a partir del 1 de enero. A esto en ciertos casos habrá que sumar el complemento de la brecha de género.

Es una realidad y ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 23 de diciembre una nueva subida de las pensiones contributivas, que se incrementarán un 2,7% a partir del 1 de enero. En los últimos días también se ha confirmado un aumento del 7% de las pensiones mínimas y un 11,4% para las pensiones con cónyuge a cargo, de viudedad con cargas familiares y no contributivas. El Ingreso Mínimo Vital también se incrementará un 11,4%.

Esta nueva subida de las pensiones afectará a los 10,43 millones de pensiones que reciben 9,43 millones de personas. De ellas, 6,6 millones corresponden a las pensiones de jubilación, cuya cuantía media es de 1.513 euros al mes. El incremento del 2,7% aumentará una media de 572 euros anuales la pensión de los jubilados, provocando un aumento de entre 30 y 90 euros según el régimen del que proceda cada pensión de jubilación y la situación de cada pensionista.

La profesión con una pensión más alta

La Seguridad Social ha confirmado cuál es la profesión con la pensión más alta y esta va en función del régimen del que proceda el trabajador. La cuantía más elevada corresponde al Régimen del Carbón, con una media de 2.911 euros al mes. La pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.669,9 euros mensuales, la del Régimen de Autónomos es de 1.012,5 euros y la procedente del Régimen del Mar es de 1.675,30 euros.

Esta diferencia con la pensión media de jubilación tiene que ver con las elevadas bases de cotización de este sector, superiores a la media, y los coeficientes reductores que permiten anticipar la jubilación sin pérdida de cuantía por razón de peligrosidad y toxicidad. Actualmente, el sueldo medio de un trabajador de la minería y del carbón está entre 2.500 y 3.000 euros brutos al mes. Todo depende de la categoría y antigüedad de los profesionales de este sector.

Esta es la pensión que más se acerca a la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social, que pasará de 3.267,60 euros en 2025 a 3.359,58 euros en 2026. Según dicta el Real Decreto-ley 2/2023, la pensión máxima del sistema subirá 0,115 puntos porcentuales además del IPC, por lo que el incremento será de 2,815% a partir del 1 de enero. Esto dejará la pensión máxima en 47.034,12 euros anuales, que corresponde a 3.359,58 euros mensuales distribuidos en 14 pagas.

La Seguridad Social establece ciertos casos en los que se puede superar la pensión máxima y es en caso de optar por la jubilación demorada (se eleva un 4%), por el complemento de la brecha de género o por el complemento de gran invalidez, que entrega una cantidad a las personas que no puedan desenvolverse durante su día a día.