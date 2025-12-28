El giro en las pensiones que llega en 2026: el Gobierno cambia las normas y es oficial

El final del año llega con un movimiento relevante en materia de pensiones. En el último Consejo de Ministros de 2025, el Gobierno aprobó una de las decisiones que marcarán el arranque de 2026: una subida generalizada de las prestaciones contributivas y no contributivas que afecta a más de nueve millones de personas. El giro en las pensiones ha sido recibido entre la expectativa habitual de estas fechas, en las que cada cifra tiene un impacto directo en el bolsillo de quienes ya dependen de su pensión para organizar sus ingresos mensuales.

La revalorización se produce tras meses de debate sobre el coste del sistema y la evolución de los precios. Ahora, con la decisión formalizada, queda claro que 2026 comienza con un giro importante en las pensiones, tanto en aquellas que corresponden a quienes cobran una contributiva básica hasta quienes dependen de una pensión mínima o del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno habla de certeza y protección, mientras que buena parte del sector mantiene la vista puesta en la sostenibilidad del modelo a largo plazo. A esto se suma otra decisión que también ha generado titulares: la renuncia definitiva a modificar las cuotas de autónomos para el próximo año. Tras varias propuestas fallidas y sin apoyo suficiente, la tabla de cotización se mantiene intacta, aunque los trabajadores por cuenta propia sí tendrán que asumir el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Con este escenario sobre la mesa, el inicio de 2026 llega marcado por ajustes, congelaciones y una subida que afectará al conjunto del sistema.

El giro en las pensiones que llega en 2026

El primer gran cambio confirmado es la subida del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas. Es un incremento ligado a la evolución de los precios, siguiendo el modelo de revalorización que utiliza el IPC como referencia. Con esta medida, las pensiones se ajustan al coste de la vida después de un año condicionado por la inflación y por la incertidumbre económica. El aumento será automático a partir de enero y beneficiará a quienes perciben pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Las pensiones mínimas suben más del 7%, una cifra que busca reducir la brecha entre quienes perciben las prestaciones más bajas y el resto del sistema. La ministra Elma Saiz, ahora también portavoz del Gobierno, subrayó que esta subida permite reforzar la protección de los tramos más vulnerables. Sin embargo, distintos expertos recuerdan que estas mejoras deben analizarse dentro de un marco más amplio, ya que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto volverán a poner presión sobre las cuentas en los próximos años.

Viudedad y cónyuges a cargo

Uno de los datos más llamativos del paquete aprobado es el incremento del 11,4% para las pensiones de viudedad con cargas familiares y para las pensiones con cónyuge a cargo. Esta será la subida más pronunciada de todas las aprobadas para 2026 y tiene como objetivo reforzar la capacidad económica de hogares especialmente dependientes de una sola prestación.

La misma revalorización del 11,4% se extiende también a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas prestaciones, que atienden a personas sin recursos suficientes o sin cotizaciones previas adecuadas, experimentarán así un aumento notable en comparación con ejercicios anteriores. La medida se enmarca en el denominado escudo social, que el Gobierno volvió a prorrogar en este Consejo de Ministros.

Un decreto amplio que cierra el año

La subida de las pensiones llega dentro de un Real Decreto-ley más amplio, aprobado en la última reunión del año. Además de las revalorizaciones, el texto recoge otras medidas vinculadas a políticas sociales que se mantienen activas. Desde el Ejecutivo defienden que estas decisiones permiten dar continuidad a una estructura de protección que se puso en marcha en los años más tensos de la crisis inflacionaria.

No obstante, el debate sobre la sostenibilidad del sistema sigue abierto. Organismos independientes y economistas llevan meses insistiendo en que las revalorizaciones deben ir acompañadas de reformas estructurales que garanticen el equilibrio financiero en un contexto de envejecimiento acelerado. La subida es, en términos inmediatos, un alivio para los pensionistas, pero también aumenta el gasto público en un momento en que las cuentas del Estado están bajo revisión constante.

Autónomos: sin cambios en las cuotas, pero con un recargo adicional

El mismo Consejo de Ministros incluyó otra novedad importante: la confirmación de que las cuotas de autónomos no subirán en 2026. Tras dos propuestas presentadas en octubre, ninguna obtuvo el respaldo necesario. Ni las principales asociaciones de autónomos ni partidos clave en el Congreso, como Junts, aceptaron los planteamientos del Ministerio.

Finalmente, la tabla de 2025 se prorroga sin modificaciones. Esto deja las cuotas mensuales en los mismos tramos vigentes durante este año, pero a pesar de esto los autónomos sí deberán asumir un coste añadido: el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasa del 0,8% al 0,9% en 2026. Se trata de un recargo destinado a reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, aplicado tanto a asalariados como a autónomo.