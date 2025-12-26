El 49% de los españoles ha confirmado que no ahorra para la jubilación, lo que supone nueve puntos porcentuales por encima de la media europea. Por tanto, España también se encuentra a la cola de Europa en lo que tiene que ver con la jubilación y el ahorro.

Entre aquellos españoles que no ahorran, un 56% manifiesta su intención de hacerlo en algún momento, pero con expectativas bien distintas. De esta cifra, 8 puntos porcentuales corresponden a quienes planean materializar este deseo en un futuro cercano; mientras que 30 puntos son de quienes no pueden permitírselo actualmente y otros 18 puntos de quienes reconocen no disponer de suficiente información sobre los productos de pensiones complementarias.

Otro 31% de los encuestados que no ahorran para la jubilación afirma, directamente, no estar interesado en hacerlo, según revela la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones de Insurance Europe, realizada entre julio y agosto de 2025 a más de 12.700 consumidores de 12 países europeos, entre ellos España. En este último caso, esto se debe a que se dispone de otras fuentes de ingresos o por otras razones. Esta magnitud se encuentra próxima a los datos del resto de Europa.

El 25% cuenta con un plan para la jubilación

Por otro lado, el 25% de los encuestados españoles cuenta con un plan de pensiones individual, seis puntos por debajo de la media europea. La brecha más pronunciada respecto a los europeos la presentan aquellos que ahorran a través de un plan de empresa: sólo el 15% de los participantes españoles, frente al 28% de los europeos. Este dato refleja que España tiene mucho camino por recorrer en el segundo pilar de la previsión social complementaria. De hecho, casi tres de cada cuatro encuestados (73%) creen que se debería incentivar a las empresas para que incluyan automáticamente a sus trabajadores en un plan de pensiones de empresa, siempre que los trabajadores tengan la opción de darse de baja si lo desean.

El asesoramiento profesional y la previsión social empresarial son factores clave que impulsan el ahorro: el 28% de los españoles que ha comenzado a ahorrar para su jubilación lo ha hecho tras recibir orientación de un intermediario o asesor, y el 22% a través de planes de empresa, cifras ligeramente por debajo de la media europea. Otro 26% se ha visto impulsado por amigos o redes sociales, el 20% por un sistema de seguimiento de pensiones y sólo un 3% por una campaña pública de concienciación.

La seguridad sigue siendo la prioridad fundamental: el 78% prefiere productos que garanticen al menos la devolución del capital invertido, frente al 81% de la media europea. Sólo el 22% opta por productos con un mayor potencial de rentabilidad, aunque impliquen también un mayor riesgo, porcentaje ligeramente superior al europeo. En cuanto a las formas de cobro, el 44% de los españoles prefiere recibir una renta vitalicia, el 30% un pago único, el 11% se decanta por retirar dinero ocasionalmente mientras este sigue invertido y el 15% una combinación de todas las opciones.

De hecho, sólo el 13% del total de encuestados confía en que la pensión pública será suficiente para mantener su nivel de vida tras la jubilación, y el 53% cree que necesitará ahorro complementario, aunque este porcentaje es inferior al europeo (58%). La confianza en mantener un nivel de vida confortable tras la jubilación se sitúa en 2,8 puntos sobre 5, en línea con la media europea.