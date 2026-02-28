Premios Goya 2026

Gala de los Premios Goya 2026 en directo | Nominados, premiados, alfombra roja y última hora en vivo

Sigue en directo la gala de los Premios Goya 2026: todos los nominados, premiados, looks de la alfombra roja y mucho más

A qué hora empieza la gala de los Goya 2026 y dónde ver la alfombra roja en directo por televisión y online hoy

¿Quiénes son los presentadores de la gala de los Premios Goya 2026?

Tiene sólo 6 episodios y es la serie de Netflix basada en hecho reales que te puedes ver del tirón

Gala Goya, Premios Goya,
Paula M. Gonzálvez

La ceremonia de la gala de los 40 premios Goya se celebra hoy, sábado 28 de febrero, y Barcelona ya lo tiene todo preparado para celebrar una de las noches más especiales del cine español. En las próximas horas se conocerá qué nominados se hacen con el Goya al mejor actor, mejor actriz, mejor director o mejor película, entre otras categorías.

Desde OKDIARIO podrás seguir en vivo y en directo todo lo que ocurra: las anécdotas más comentadas, los mejores y peores looks de la alfombra roja, las reacciones de los premiados y todas las noticias de última hora de la Gala de los premios Goya 2026.

Cuándo son los premios Goya 2026

Los premios Goya 2026 tendrán lugar el 28 de febrero en Barcelona.

Dónde se celebran los premios Goya 2026

Los premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, que acoge por segunda vez y más de dos décadas después una nueva edición de la gala más importante del cine español. La ciudad condal vuelve a convertirse en el centro de la industria cinematográfica siendo, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, el escenario elegido de albergar esta gran noche.

Horario y a qué hora empieza la gala de los premios Goya 2026

La gala de la 40º edición de los premios Goya se celebrará el sábado 28 de febrero, en una ceremonia que comenzará a las 22:00 horas (21:00 en Canarias) y, tendrá una duración aproximada de tres horas.

Dónde ver en directo los premios Goya 2026

Los premios se podrán seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play, aplicación que nos permitirá disfrutar de la ceremonia completa a través de cualquier dispositivo. Además, La 1 retransmitirá en vivo a partir de las 19:25 horas la alfombra roja de los Goya, en la que podremos seguir el desfile de las estrellas sin perder detalle.

Presentadores de los premios Goya 2026

Luis Tosar y Rigoberta Bandini son los personajes elegidos para presentar y conducir la ceremonia de la gala de los premios Goya 2026. La cantante y el actor son los elegidos para presentar esta 40ª edición de la noche más especial y esperada del cine español.

19:00

Nominaciones a los Premios Goya 2026

Estas son todas las películas, actores, actrices y directores nominados a la gala de los Premios Goya 2026:

Mejor película

  • La cena
  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirât 
  • Sorda

Mejor dirección

  • Carla Simón por Romería
  • Oliver Laxe por Sirat
  • Alauda Ruiz de Azúa  por Los domingos
  • Aitor Arregi y José Mari Goenaga  por Maspalomas
  • Albert Serra por Tardes de soledad 

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan por La cena
  • Miguel Garcés por Los domingos
  • Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
  • Mario Casas por Muy lejos
  • Manolo Solo por Una quinta portuguesa 

Mejor actor de reparto

  • Miguel Rellán por El cautivo
  • Juan Minujín por Los domingos
  • Kandido Uranga por Maspalomas
  • Tamar Novas por Rondallas
  • Álvaro Cervantes por Sorda 

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes, por La furia
  • Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
  • Antonia Zegers, por Los Tortuga
  • Nora Navas, por Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actriz de reparto

  • Elvira Minguez por La cena
  • Nagore Aranburu por ​Los domingos
  • ​Miriam Gallego por Romería
  • ​Elena Irureta por Sorda
  • ​María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

  • Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
  • Julio Peña por El cautivo
  • Hugo Welzel por Enemigos
  • Jan Monter Palau por Estrany Riu
  • Mitch por Romería

Mejor actriz revelación

  • Nora Hernández por La cena
  • Blanca Soroa por Los domingos
  • Elvira Lara por Los domingos
  • Llúcia García por Romería
  • Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa por Balearic
  • Jaume Claret Muxart por Estrany riu
  • Gemma Blaco por La furia
  • Gerard Oms por Muy lejos
  • Eva libertad por Sorda

Mejor guion original

  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla
  • Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

  • Ciudad sin sueño
  • ​La buena letra
  • ​La cena
  • ​Romería
  • ​Sorda 

Mejor música original

  • El talento
  • Leo & Lou
  • Los tigres
  • Maspalomas
  • Sirât 

Mejor canción original

  • Caigan las rosas blancas
  • ​Flores para Antonio
  • Hasta que me quede sin voz
  • La cena
  • Parecido a un asesinato 

Mejor película documental

  • Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia, adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película de animación

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert y Olivia
  • El terremoto invisible 

Mejor película iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • La piel del agua (Costa Rica)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

  • Cónclave
  • La chica de la aguja
  • Unfolding
  • Un simple accidental
  • Valos sentimental

Mejor dirección de fotografía

  • Ciudad sin sueño
  • ​Los domingos
  • ​Los Tigres
  • ​Maspalomas
  • ​Sirat 

Mejor montaje

  • Ciudad sin sueño
  • ​Los domingos
  • ​Los Tigres
  • ​Sirat
  • ​Un fantasma en la batalla 

Mejor sonido

  • El cautivo
  • ​Los domingos
  • ​Los Tigres
  • Sirat
  • ​Sorda 

Mejor dirección de producción

  • Ciudad sin sueño
  • El cautivo
  • Los domingos
  • Los tigres
  • Sirat 

Mejor dirección de arte

  • El cautivo
  • La cena
  • Los tigres
  • Maspalonmas
  • Sirat 

Mejor diseño de vestuario

  • El cautivo
  • Gaua
  • La Cena
  • Los Domingos
  • Romería

Mejor maquillaje y peluquería

  • El cautivo
  • Gaua
  • La tregua
  • Maspalomas
  • Sirât 

Mejores efectos especiales

  • Enemigos
  • Gagua
  • Los tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor cortometraje de ficción

  • Ángulo muerto
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared 

Mejor cortometraje documental

  • Disonancia
  • ​El santo
  • ​La conversación que nunca tuvimos
  • ​The Painter’s Room
  • ​Zona wow 

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet Paraíso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del Alma
  • Gilbert
 19:00

Gala de los premios Goya 2026

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gala de los Premios Goya 2026. Aquí podrás seguir en vivo todo lo que ocurra en la ceremonia, la alfombra roja, las películas ganadoras y mucho más.

Lo último en Televisión, cine y series

Últimas noticias