Todo sobre los premios Goya 2026: cuándo son, quién los presenta, nominaciones y dónde son
Todos los detalles sobre la 40ª edición de los premios Goya
Dónde ver la película 'Sirat' online en streaming
Dónde ver online por streaming la película 'Romería'
¿Cuánto dura la gala de los premios Goya?
El cine español se viste de gala para la entrega de los premios Goya 2026, una de las ediciones más especiales, la 40ª. Cineastas, actores, guionistas, productores… el gremio del cine, en general, se da cita este 28 de febrero en Barcelona para saber qué nominado de cada categoría -lista revelada por Toni Acosta y Arturo Valls- se llevará a casa el cabezón.
Los Goya salieron por primera vez de Madrid hace 25 años, y en esta ocasión repetirán destino: la alfombra roja se desplegará en el mismo lugar en el que lo hizo en aquel entonces. Este 2026 las garantías son pocas: el alto nivel de las producciones que aspiran a un Goya hace que cualquier apuesta por un ganador sea aventurada.
Cuándo son los premios Goya 2026
Los galardones del cine español se entregarán el próximo 28 de febrero.
Dónde se hacen los Goya 2026
En esta ocasión, la gala de los premios Goya se celebrará en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. Será el recinto que acoja el evento en su 40ª edición, que viajará por segunda vez a Barcelona. La primera fue en el año 2000, cuando también por primera vez los Goya salieron de Madrid.
Nominaciones a los premios Goya 2026
Estos son todos los nominados a los Goya:
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany Riu
- Gemma Blanco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva Libertad por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena
- Carla Simón por Romería
- Eva Libertad por Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La Cena
- Parecido a un asesinato
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- José Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por La furia
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
- Antonia Zegers por Los tortuga
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez por La cena
- Nagore Aramburu por Los domingos
- Miryam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany Riu
- Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirat
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- Sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter’s room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet
- Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma y Gilbert
Las películas favoritas a los Goya 2026
La clara favorita de este año para los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que parte con 13 nominaciones y fue reconocida ya en el Festival de San Sebastián, los premios Feroz o los Forqué, entre otros. La cinta compite con fuertes rivales, como Sirat -nominada a los Oscar tras su éxito en Cannes-, Maspalomas o Sorda. Sin embargo, este año cualquiera puede dar la sorpresa, dado el alto nivel de los aspirantes, entre ellos Romería de Carla Simón o El Cautivo de Alejandro Amenábar.
Quién presenta la gala de los Goya 2026
Si el pasado año Maribel Verdú y Leonor Watling ejercieron de maestras de ceremonias, en esta ocasión será un compañero acompañado de una cantante quienes den el relevo a las actrices: el actor Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó) serán los presentadores de la gala de los Goya 2026.
Temas:
- Cine
- Premios Goya