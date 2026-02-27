Todo sobre los premios Goya 2026: cuándo son, quién los presenta, nominaciones y dónde son

El cine español se viste de gala para la entrega de los premios Goya 2026, una de las ediciones más especiales, la 40ª. Cineastas, actores, guionistas, productores… el gremio del cine, en general, se da cita este 28 de febrero en Barcelona para saber qué nominado de cada categoría -lista revelada por Toni Acosta y Arturo Valls- se llevará a casa el cabezón.

Los Goya salieron por primera vez de Madrid hace 25 años, y en esta ocasión repetirán destino: la alfombra roja se desplegará en el mismo lugar en el que lo hizo en aquel entonces. Este 2026 las garantías son pocas: el alto nivel de las producciones que aspiran a un Goya hace que cualquier apuesta por un ganador sea aventurada.

Cuándo son los premios Goya 2026

Los galardones del cine español se entregarán el próximo 28 de febrero.

Dónde se hacen los Goya 2026

En esta ocasión, la gala de los premios Goya se celebrará en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. Será el recinto que acoja el evento en su 40ª edición, que viajará por segunda vez a Barcelona. La primera fue en el año 2000, cuando también por primera vez los Goya salieron de Madrid.

Nominaciones a los premios Goya 2026

Estos son todos los nominados a los Goya:

Mejor película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirat

Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany Riu

Gemma Blanco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva Libertad por Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena

Carla Simón por Romería

Eva Libertad por Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los Tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor canción original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La Cena

Parecido a un asesinato

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

José Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por La furia

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Nora Navas por Mi amiga Eva

Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Antonia Zegers por Los tortuga

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por Los domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez por La cena

Nagore Aramburu por Los domingos

Miryam Gallego por Romería

Elena Irureta por Sorda

María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany Riu

Mitch por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirat

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirat

Mejor sonido

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirat

Sorda

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

Sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter’s room

Zona Wao

Mejor cortometraje de animación

Buffet

Paraíso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma y Gilbert

Las películas favoritas a los Goya 2026

La clara favorita de este año para los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que parte con 13 nominaciones y fue reconocida ya en el Festival de San Sebastián, los premios Feroz o los Forqué, entre otros. La cinta compite con fuertes rivales, como Sirat -nominada a los Oscar tras su éxito en Cannes-, Maspalomas o Sorda. Sin embargo, este año cualquiera puede dar la sorpresa, dado el alto nivel de los aspirantes, entre ellos Romería de Carla Simón o El Cautivo de Alejandro Amenábar.

Quién presenta la gala de los Goya 2026

Si el pasado año Maribel Verdú y Leonor Watling ejercieron de maestras de ceremonias, en esta ocasión será un compañero acompañado de una cantante quienes den el relevo a las actrices: el actor Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó) serán los presentadores de la gala de los Goya 2026.