La crítica aprueba la nueva película de Pixar: «Es inteligente, chiflada y moralmente compleja»

Siempre hemos señalado que en los últimos años con cada nueva película, Pixar iba perdiendo la frescura de su creatividad. Tanto que para hacer grandes taquillas debía recurrir a franquicias preestablecidas, como Del revés 2 (2024) o la futura Toy Story 5. El estudio del flexo es el paradigma perfecto de un mal endémico para el ecosistema de Hollywood. Y de hecho, salvo contadas ocasiones como Soul (2020), de un tiempo a esta parte lleva lanzando productos mediocres a la altura de Onward (2020), Luca (2021), Lightyear (2022), Red (2022), Elemental (2023) y Elio (2025). Sin embargo, la crítica internacional ha quedado entusiasmada con su trabajo más reciente: Hoppers.

Estrenada este fin de semana en las salas de cine españolas, Hoppers es la nueva película de Pixar con la que la productora pretende volver a brillar con un guion original. Porque el plato gordo mediático como sus fan bien saben, aterriza en junio con la proyección mundial de Toy Story 5. Después, el sello liderado por Pete Docter lanzará Gatto–otra historia inédita–y ya, más tarde, recurrirá a Los Increíbles 3 y Coco 2 (2029) como esas licencias lucrativas que siempre garantizan la suficiente salud financiera como para afrontar otros proyectos posteriores más arriesgados. De momento con esta aventura familiar animalística, la marca ha logrado poner de acuerdo a una prensa especializada que asegura que la compañía responsable de Up (2009) y Wall-E (2008) «vuelve a estar en plena forma».

¿De qué trata ‘Hoppers’?

Hoppers se centra en Mabel, una joven ayudante de una científica que termina transfiriendo su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal. Allí conoce otro castor al que llaman el Rey Jorge, cuya misión no es otra que la de unir a todas las especies del bosque para frenar el ambicioso plan de un promotor inmobiliario que está destruyendo su hábitat.

La cinta está dirigida por Daniel Chong, un realizador que debuta en el ecosistema de la casa del ratón tras varios años centrado en su serie de Cartoon Network, Somos osos (2015). El propio Chong ha escrito la historia junto a Jesse Andrews, escritor de Luca.

La nueva película de Pixar conquista a la crítica

Entre las principales críticas, la mayoría de comentarios se centran en destacarla como una especie de resurgir fundacional. Por ejemplo David Rooney de The Hollywood Reporter apunta: «Pixar vuelve a estar en plena forma con una vertiginosa comedia acción que aboga por respetar el equilibrio de la naturaleza». Mientras que Nell Minow le otorga al largometraje la máxima calificación en una reseña de rogerebert.com donde subraya que es «lo mejor de Pixar» y que la trama posee una «reconfortante noción de comunidad».

Por último, la mayoría de comentarios se centran en el buen uso del humor, como bien destaca Wilson Chapman en IndieWire: «Una comedia hilarante, de chistes por segundo, que tiene sus momentos de dulzura y resonancia emocional, pero que no busca arrancarte lágrimas a la fuerza».

En e momento de la redacción del presente artículo, Hoppers tiene un 96% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.