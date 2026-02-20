Tráiler de ‘Toy Story 5’: el vaquero Woody regresa para combatir a la tecnología

La anterior entrega se vivió como una despedida perfecta, pero ahora Toy Story 5 es una realidad que volverá a ofrecernos una nueva aventura de los juguetes más queridos del celuloide, incluyendo por supuesto el regreso de Woody. El vaquero-protagonista original de la franquicia-vuelve a tener un peso esencial haciendo frente a un nuevo enemigo imparable que amenaza la existencia y el sentido de vida de los suyos: la tecnología.

El último tráiler compartido por Disney y Pixar se ha lanzado hace escasas horas, revolucionando a una comunidad cinéfila que no esperaba recibir ya otra aproximación promocional del título. El adelanto no revela cosas que no supiésemos, aunque nos devuelve una visión cambiada del personaje doblado por Tom Hanks. El que fuese el compañero de juegos favorito de Andy vuelve con un poncho y con calvicie, fruto de la falta de color en una parte de su coronilla, para intentar que Bonnie haga algo más que estar frente a una pantalla. En este caso, la tableta educativa y parlante, Lilypad.

‘Toy Story 5’: Woody sale de su retiro

La amenaza no se reduce al personaje al que en la versión original pone su voz la actriz Greta Lee. En Toy Story 5, los juguetes se enfrentan al mal endémico de un cambio generacional en el que los más pequeños ya no juegan con ellos y donde han sido sustituidos formalmente por unos dispositivos que como bien señala Woody «sirven para todo». Después de su retiro y nueva vida como juguete libre, el vaquero advierte a los suyos que en su arcadia particular cada vez reciben más compañeros abandonados por sus niños.

The first trailer for ‘TOY STORY 5’ has been released. In theaters on June 19. pic.twitter.com/4BO0p5UNNJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 19, 2026

El tráiler por otra parte, viene a confirmar algo que ya sabíamos: Jessie tendrá un peso protagónico en este nuevo arco, despertando sus viejos traumas del pasado al ser una muñeca abandonada. El peligro de Lilypad es real y pronto, la tablet conspira para deshacerse de los juguetes de Bonnie.

Se espera un taquillazo

La continuación está dirigida por Andrew Stanton, un veterano del estudio del flexo responsable de otras obras maestras de la compañía como Buscando a Nemo (2003), Wall-E (2008) o Buscando a Dory (2016). Randy Newman regresará para componer la partitura de la cinta, bajo un guion escrito por el propio Stanton.

Toy Story 5 llega en un momento complejo para Pixar. La compañía no ha conseguido volver a lograr una franquicia icónica y original para las nuevas generaciones, teniendo que tirar de sus grandes licencias. Ahí está el éxito de Del revés 2 (2024) o las futuras Los increíbles 3 y Coco 2, programadas para 2027 y 2029. Las dos últimas entregas de la saga primigenia de la marca lograron superar la barrera de los 1.000 millones de dólares.

Toy Story 5 se estrenará en cines el próximo 19 de junio, dentro de una cartelera veraniega repleta de blockbusters como Masters of the Universe, Supergirl o Spider-Man: Brand New Day. ¿Logrará la quinta entrega mantener el nivel de aceptación de la crítica y ser un triunfo en el box office internacional?