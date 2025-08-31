Pixar presenta su calendario fílmico: estas 5 películas prometen recuperar el esplendor del estudio

Hace poco más de un lustro, Pixar poseía en su catálogo las películas más estimulantes y creativas del campo de la animación. Desde Toy Story a Wall-E, pasando por Up y Buscando a Nemo, el estudio californiano siempre ha sido sinónimo de calidad y distinción. Creando historias originales que se convertían en auténticos iconos del formato, seguida de cerca por la seria competencia de otros sellos como DreamWorks o el Studio Ghibli. Sin embargo, en los últimos años la marca del flexo ha encadenado varios fracasos comerciales y críticos, poniendo en duda su posición en el trono de los largometrajes familiares. Pero la compañía no va a ceder su estatus de símbolo rey del terreno animado tan fácilmente y para contrarrestar dicha tendencia peyorativa, posee un plan estratégico con cinco cintas que navegarán entre sus franquicias más exitosas y con un par de guiones originales dispuestos a volver a trascender entre su público:

Pixar: 5 películas para su «renacimiento»

1-‘Hoppers’

Dirigida por Daniel Chong, responsable y creador de la serie de animación Somos Osos, Hoppers nos pone en la piel de Mabel, una joven que puede transferir su mente a la de un castor robot que tiene como objetivo infiltrarse en el reino animal. Allí acaba haciéndose amiga de otro castor, el Rey Jorge y terminará uniéndose a todo un colectivo de animales que pretende luchar contra los maléficos planes de un promotor inmobiliario.

Tras Luca, Elemental y Elio, Pixar intentará de nuevo entrar en el terreno de las películas originales. ¿Logrará una gran taquilla? ¿responderá positivamente la prensa especializada?

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026

2-‘Toy Story 5’

El equipo de Pete Docter no se la va a jugar todo a la carta de las nuevas IP originales. Así que una vez más, después de dos largometrajes que parecían un punto y final a la saga, los juguetes más famosos del celuloide regresarán con una nueva aventura. En esta ocasión, se enfrentarán al cambio tecnológico y a un mundo repleto de pantallas que absorbe la atención de los más pequeños. Un regreso necesario, teniendo en cuenta que hablamos de una saga cuya recaudación global y conjunta supera los 3.000 millones de dólares.

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

3-‘Gatto’

Enrico Casarosa demostró poseer una sensibilidad especial al brindarnos la veraniega historia de Luca. Ahora, como ya hiciese Flow (última ganadora del Oscar a la mejor película de animación), el realizador italiano nos pone en la piel de un gato negro que intenta sobrevivir en la ciudad Venecia. Manteniendo una seria deuda con un capo mafioso, este inesperado felino se verá obligado a forjar una inesperada amistad para su propósito.

Fecha de estreno: 2027

4-‘Los increíbles 3’

Sabemos entre poco y nada del regreso de la familia de superhéroes. Volverá a contar con un guion de Brad Bird y, en esta ocasión, estará dirigida por Peter Sohn (Elemental, El viaje de Arlo). Al igual que sucede con Toy Story, la suma recaudadora de las dos anteriores entregas es demasiado estimulante como para que el estudio deje envejecer demasiado la licencia: la primera entrega aunó 631 millones de dólares en la taquilla y la secuela, 1.243 millones.

Fecha de estreno: 2028

5-‘Coco 2’

Del mismo modo que con Los increíbles 3, Pixar no ha anunciado en qué consistirá el regreso de Coco. Hablamos de la última gran creación original que le salió bien al estudio y quizás, una de las narraciones más complejas de continuar a través de una secuela. Lee Unkrich y Adrián Molina regresarán a la dirección de un título que promete ser uno de esos taquillazos a la altura de los visto con Del revés 2.

Fecha de estreno: 2029