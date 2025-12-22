Soy crítico de cine y ésta es la película que más me ha gustado en 2025: lo mejor que vas a ver

Como ocurre cada año, a pocos días de que termine el calendario cinematográfico, la comunidad cinéfila pasa revista a los estrenos más destacados. Pero ¿cuál ha sido el mejor título de la temporada? Con tantas producciones proyectadas, el debate siempre genera polémicas y discrepancias. Sin embargo para un servidor, la decisión es clara: la mejor película del 2025 es Valor sentimental.

Junto a otras propuestas como Una batalla tras otra o Un simple accidente, Valor sentimental posiblemente sea uno de los proyectos con una relevante presencia en la próxima alfombra roja. Dirigida por Joachim Trier, quien ya puso su nombre en el mapa internacional gracias a La peor persona del mundo, esta producción noruega aterrizó en los cines españoles el 5 de diciembre. Meses después de su glorioso preestreno en el Festival de Cannes, donde se llevó el Gran Premio del Jurado. La crítica está entusiasmada con la nueva obra de Trier, siendo no para pocos la mejor película del 2025….no obstante ¿de qué trata realmente Valor sentimental?

La mejor película del 2025: ‘Valor sentimental’

La trama parte del fallecimiento de la madre de Nora y Agnes, dos hermanas muy unidas que deben afrontar el regreso de su padre, el experimentado director de cine Gustav Borg. Este, se marchó de casa cuando eran pequeñas y tras años de frío distanciamiento regresa con la intención de rodar una película autobiográfica en la casa familiar, protagonizada por una joven actriz de Hollywood.

Una historia de redención y de heridas familiares que sólo pueden cicatrizar mediante el arte. Dentro del virtuosismo de esta gran película del 2025, Valor sentimental emerge como un melodrama cargado de actuaciones memorables. Desde la presencia enternecedora de ambas hermanas, interpretadas por Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lileaas, hasta la presencia ausente de un Stellan Skarsgård que encarnando a Gustav a sus 74 años, firma una de las mejores interpretaciones de su carrera. Por último, encontramos a Elle Fanning en la piel de la ingenua y entusiasta actriz norteamericana.

Acompañando a este cuarteto estelar de intérpretes, el elenco secundario de Valor sentimental se cierra con Cory Michael Smith, Lena Endre, Anders Danielsen Lie, Jesper Christensen y Catherine Cohen.

Con una banda sonora memorable, el filme está cercado de incontables capas de profundidad. Desde el trauma latente de sus protagonistas al futuro de la transmisión cultural cinematográfica. Con el hogar de las protagonistas como principal ecosistema dramático, Valor sentimental deja una huella agridulce del arte como bálsamo. El único vehículo catalizador de estos protagonistas dolientes.

Su futuro en los Oscar

Habrá que esperar hasta dentro de un mes (22 de enero), para conocer la lista de las películas nominadas a los Oscar 2026. Por el momento, el trabajo de Trier ha entrado en las shortlist de mejor película internacional por Noruega este 2025, mejor fotografía y casting, la consideración actoral conjunta que debutará en esta edición.

El la carrera del circuito final de premios y en los Globos de Oro, Valor sentimental tiene ya 9 nominaciones. Actualmente, la cinta todavía se encuentra en el patio de butacas patrio, distribuida por Elastica Films.