Los estrenos más esperados de marzo están en Movistar Plus: ¿cuándo podremos ver ‘Valor sentimental’?

Como cada inicio de mes, las plataformas de streaming se preparan para lanzar a través de sus inabarcables catálogos algunas de las novedades fílmicas más importantes. En esta ocasión y, con los Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, los estrenos de marzo de Movistar Plus programarán Ciudad sin sueño, un título que brilló en los recientes Goya y Valor sentimental, una de las apuestas con más nominaciones en la alfombra roja. A continuación, repasamos la lista de esas historias imprescindibles que ningún suscriptor del terminal de Telefónica debería perderse:

‘Mi postre favorito’

Drama romántico iraní que nos presenta a Mahin, una mujer de 70 años que vive sola en Teherán desde la muerte de su marido. Desafiando los prejuicios y dictámenes de su entorno más conservador, un día comienza una relación amorosa con un taxista.

Fecha de estreno: día 2

‘Del cielo al infierno’

La producción de Apple TV es uno de los estrenos de marzo más destacados en Movistar Plus. Un remake de El infierno del odio (1963) de Akira Kurosawa que Spike Lee se ha llevado a Nueva York de la mano de Denzel Washington. Un thriller criminal en el que un poderoso empresario será víctima de una extorsión, mientras se enfrenta a un dilema ético vital.

Fecha de estreno: día 5

‘Karate Kid: Legends’

Tras ser un desastre comercial en cines, los fans de Cobra Kai tienen una nueva oportunidad de ver la última aproximación fílmica de la saga protagonizada por Ralph Macchio. En esta ocasión el joven luchador a moldear es Li Fong (Ben Wang), quien deberá enfrentarse a sus enemigos en un torneo de kárate con la ayuda de los senseis Daniel LaRusso y el Sr. Han.

Fecha de estreno: día 6

‘Materialistas’

Tras rompernos el corazón con Vidas pasadas (2023), Celine Song recurre a la comedia romántica para plasmar una radiografía actual de la búsqueda del amor. Para ello, nos ponemos en la piel de una casamentera exitosa que se ve sorprendentemente en medio de un triángulo amoroso entre Harry, un acaudalado multimillonario y su exnovio John, un actor que todavía no ha logrado triunfar.

Fecha de estreno: día 13

‘La voz de Hind’

Nominada al Oscar a la Mejor película internacional, la cinta a través de las grabaciones reales de Hind Rajab recrea la llamada que la pequeña realizó el 29 de enero de 2024 a la Media Luna Roja, para intentar sobrevivir tras un bombardeo en la franja de Gaza.

Fecha de estreno: día 14

‘Ciudad sin sueño’

El cine español también tiene su momento cumbre entre los estrenos de marzo en Movistar Plus. Ganadora del Goya a mejor actor revelación para Antonio Fernández Gabarre, la trama se centra en un joven gitano de 15 años que vive en la Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa.

Fecha de estreno: día 21

‘Valor sentimental’

La última cinta de Joachim Trier compite por nueve estatuillas de la Academia el próximo 16 de marzo. Entre ellas, las de sus intérpretes principales; Renate Reinve, Stellan Skarsgård y Inga Ibsdotter Lileaas. El relato metacinematográfico en clave de melodrama familiar que cualquier cinéfilo que se precie debería ver.