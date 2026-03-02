‘Los pecadores’ se corona en los Actor Awards: ¿un impulso final antes de los Oscar 2026?
La temporada de premios llegará a su clímax final cuando el próximo 16 de marzo, desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, la alfombra roja corone a la gran ganadora de los Oscar 2026. Pero hace escasas horas hemos podido conocer uno de los últimos preámbulos del circuito de galas, triunfos y discursos: los Premios del Sindicato de Actores. Consideraciones que podrían tener un gran peso de cara a las estatuillas doradas, pues de manera totalmente sorprendente, Los pecadores ha dado el gran sorpasso en la 32.ª edición de los recién bautizados como los Actor Awards, al llevarse para sus vitrinas los galardones de Mejor reparto y el de Mejor actor para Michael B. Jordan dejando a Timothée Chalamet-otra vez-sin la victoria por Marty Supreme después de su batacazo de los BAFTA.
Elegidos por los propios actores, las categorías más relevantes han elevado el estatus de Los pecadores en unos Actor Awards que también premian las mejores interpretaciones del mundo de la televisión. En dicho formato, Noah Wyle fue el mejor actor masculino en una serie dramática por The Pitt, mientras que Owen Cooper volvió a conquistar al gremio con su papel protagónico en Adolescencia. Como momento emotivo, destacó el premio póstumo de Catherine O’Hara por su divertidísimo desempeño en The Studio.
¿Le servirá a la película de Ryan Coogler este último empujón en su carrera final para las estatuillas doradas? En menos de dos semanas lo sabremos, pero de momento debemos de conformarnos con visualizar el palmarés completo de los premios otorgados por el SAG-AFTRA:
‘Los pecadores’ triunfa en los Actor Awards: palmarés completo
Reparto en una película
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
Actor masculino en un papel principal
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Los pecadores
Jesse Plemons, Bugonia
Actriz en un papel principal
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Una batalla tras otra
Emma Stone, Bugonia
Actriz en un papel secundario
Ariana Grande, Wicked: For Good
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Los pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Actor masculino en un papel secundario
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una batalla tras otra
Reparto en una serie dramática
Landman
The Pitt
Separación
The White Lotus
Actor masculino en una película para televisión o miniserie
Owen Cooper, Adolescencia
Stephen Graham, Adolescencia
Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
Matthew Rhys, La bestia en mí
Reparto en una serie de comedia
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Actor masculino en una serie dramática
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
Noah Wyle, The Pitt
Actriz en una serie de comedia
Catherine O’Hara, The Studio GANADORA
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
Actriz en una película para televisión o miniserie
Erin Doherty, Adolescencia
Sarah Snook, Todo es culpa suya
Christine Tremarco, Adolescencia
Michelle Williams, Morir por sexo
Actor masculino en una serie de comedia
Adam Brody, Nadie quiere esto
Ted Danson, Un hombre en el interior
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Solo asesinatos en el edificio
Actriz en una serie dramática
Parker Posey, The White Lotus
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Conjunto de especialistas en una película
Frankenstein
Misión Imposible: Sentencia final
Una batalla tras otra
Pecadores