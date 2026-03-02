‘Los pecadores’ se corona en los Actor Awards: ¿un impulso final antes de los Oscar 2026?

La temporada de premios llegará a su clímax final cuando el próximo 16 de marzo, desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, la alfombra roja corone a la gran ganadora de los Oscar 2026. Pero hace escasas horas hemos podido conocer uno de los últimos preámbulos del circuito de galas, triunfos y discursos: los Premios del Sindicato de Actores. Consideraciones que podrían tener un gran peso de cara a las estatuillas doradas, pues de manera totalmente sorprendente, Los pecadores ha dado el gran sorpasso en la 32.ª edición de los recién bautizados como los Actor Awards, al llevarse para sus vitrinas los galardones de Mejor reparto y el de Mejor actor para Michael B. Jordan dejando a Timothée Chalamet-otra vez-sin la victoria por Marty Supreme después de su batacazo de los BAFTA.

Elegidos por los propios actores, las categorías más relevantes han elevado el estatus de Los pecadores en unos Actor Awards que también premian las mejores interpretaciones del mundo de la televisión. En dicho formato, Noah Wyle fue el mejor actor masculino en una serie dramática por The Pitt, mientras que Owen Cooper volvió a conquistar al gremio con su papel protagónico en Adolescencia. Como momento emotivo, destacó el premio póstumo de Catherine O’Hara por su divertidísimo desempeño en The Studio.

¿Le servirá a la película de Ryan Coogler este último empujón en su carrera final para las estatuillas doradas? En menos de dos semanas lo sabremos, pero de momento debemos de conformarnos con visualizar el palmarés completo de los premios otorgados por el SAG-AFTRA:

‘Los pecadores’ triunfa en los Actor Awards: palmarés completo

Reparto en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Actor masculino en un papel principal

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Los pecadores

Jesse Plemons, Bugonia

Actriz en un papel principal

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Emma Stone, Bugonia

Actriz en un papel secundario

Odessa A’Zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Los pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Actor masculino en un papel secundario

Miles Caton, Los pecadores

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Reparto en una serie dramática

El diplomático

Landman

The Pitt

Separación

The White Lotus

Actor masculino en una película para televisión o miniserie

Jason Bateman, Black Rabbit

Owen Cooper, Adolescencia

Stephen Graham, Adolescencia

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys, La bestia en mí

Reparto en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Actor masculino en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle, The Pitt

Actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn, The Studio

Catherine O’Hara, The Studio GANADORA

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Actriz en una película para televisión o miniserie

Claire Danes, La bestia en mí

Erin Doherty, Adolescencia

Sarah Snook, Todo es culpa suya

Christine Tremarco, Adolescencia

Michelle Williams, Morir por sexo

Actor masculino en una serie de comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nadie quiere esto

Ted Danson, Un hombre en el interior

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Actriz en una serie dramática

Britt Lower, Separación

Parker Posey, The White Lotus

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Conjunto de especialistas en una película