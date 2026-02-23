Polémica en la alfombra roja: un invitado con Tourette profiere un insulto racista en los BAFTA

Fact checked

La 79ª edición de los premios BAFTA se vio envuelta en una polémica que ha desatado críticas y amplios debates sobre discapacidad, sensibilidad racial y la responsabilidad de los medios de comunicación. Lo que debería haber sido una velada para celebrar el cine se transformó en un momento incómodo cuando un invitado con síndrome de Tourette profirió un insulto racista audible durante la ceremonia.

El incidente ocurrió mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo subían al escenario para presentar el premio a los mejores efectos visuales. Desde el público, John Davidson, activista escocés cuya vida inspiró la película «I Swear» (Incontrolable) —ganadora de varios galardones esa misma noche—, lanzó varias exclamaciones involuntarias, entre ellas la palabra racialmente ofensiva conocida como N‑word (negro) que fue captada en la transmisión.

La ofensiva expresión, que en inglés se considera extremadamente despectiva, estremeció tanto a la audiencia presente como a los espectadores de la retransmisión, aunque el presentador Alan Cumming interrumpió brevemente para explicar la situación y pedir comprensión. «El síndrome de Tourette es una discapacidad, y los tics que habéis oído esta noche son involuntarios —la persona no tiene control sobre sus palabras», declaró Cumming ante los asistentes.

Respuesta de la BBC y reacciones públicas

La BBC, encargada de la retransmisión en el Reino Unido, emitió varias disculpas públicas por no haber editado o censurado el momento antes de emitirlo en su versión de iPlayer, donde la gala estuvo brevemente disponible antes de ser retirada para una re‑edición. En su comunicado, la corporación reconoció que «algunos espectadores pudieron haber oído un lenguaje fuerte y ofensivo» y explicó que se trató de tics asociados al síndrome de Tourette y no de un comentario intencional.

Sin embargo, la disculpa no ha bastado para apaciguar las críticas. Figuras del mundo del entretenimiento como Jamie Foxx calificaron el episodio de «inaceptable», cuestionando incluso la defensa basada en el trastorno. Otros, como la diseñadora de producción Hannah Beachler, criticaron lo que describieron como una respuesta insuficiente por parte de la organización de los BAFTA y la BBC hacia los actores afectados y el público.

El debate sobre Tourette

Expertos en neurología y representantes de asociaciones como Tourettes Action han señalado que, aunque los tics involuntarios que pueden incluir palabras ofensivas son parte de algunas formas de Tourette, esto no exime del impacto que tales expresiones tienen en comunidades históricamente afectadas por el racismo. Estas voces han subrayado la necesidad de educar al público sobre la naturaleza del trastorno, al tiempo que se reconoce el daño que puede causar una palabra tan cargada.

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad. Por ejemplo, la persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos raros o palabras ofensivas.

En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años, el promedio es alrededor de los 6 años. Los hombres tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades que las mujeres de desarrollar el síndrome de Gilles de la Tourette.

Si bien el síndrome de Gilles de la Tourette no tiene cura, se puede tratar. Muchas personas con síndrome de Gilles de la Tourette no requieren tratamiento porque los síntomas no son molestos. Los tics suelen disminuir o controlarse después de los diez años.

Síntomas

Los tics, los movimientos o sonidos repentinos, breves e intermitentes son el signo distintivo del síndrome de Tourette. Los síntomas pueden variar de leves a graves. Los síntomas graves pueden interferir significativamente con la comunicación, el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida.

Los tics se clasifican en:

Tics simples: estos tics repentinos, breves y repetitivos implican un número limitado de grupos musculares.

Tics complejos: estos patrones de movimientos diferentes y coordinados involucran varios grupos musculares.

Los tics también pueden involucrar movimientos (tics motores) o sonidos (tics vocales). Los tics motores suelen comenzar antes que los tics vocales, según Mayo Clinic. Pero el espectro de tics que las personas experimentan es diverso.