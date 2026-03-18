El desayuno fit de Carlos Alcaraz que recomiendan los nutricionistas: «Me gusta que sea con café, tostadas y fruta»

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El éxito de Carlos Alcaraz no solo está en su talento en la pista, sino también en sus hábitos diarios. Entre ellos, su desayuno ha llamado la atención de los nutricionistas, que destacan su sencillez y equilibrio como una de las claves para poder llegar a rendir al máximo.

Lejos de las dietas complicadas o los productos exclusivos, el tenista murciano apuesta por una combinación bastante accesible: café, tostadas, fruta y, en ocasiones, huevos. Una fórmula que, según los expertos, cumple con todos los requisitos de un desayuno saludable.

Desayuno sencillo pero muy completo

El propio Carlos Alcaraz ha explicado que prefiere un desayuno ligero, especialmente cuando tiene que entrenar o en épocas de competición. Su elección incluye alimentos básicos que aportan energía sin resultar pesados.

Esta combinación destaca por incluir:

Hidratos de carbono (tostadas).

Vitaminas y fibra (fruta).

Proteínas (huevos).

Estimulantes naturales (café).

Un equilibrio que permite activar al cuerpo desde primera hora sin tener que provocar digestiones pesadas.

¿Por qué los nutricionistas lo prefieren?

Los expertos coinciden en que este tipo de desayuno es ideal, ya que combina una energía rápida y sostenida. Los hidratos aportan combustible de forma inmediata, mientras que la fruta y las proteínas ayudan a mantenerte saciado y con rendimiento.

Además, se basa en alimentos reales y poco procesados, una de las claves del tenista murciano. Nada de suplementos innecesarios ni productos ultraprocesados: solo comida de calidad adaptada al esfuerzo físico.

Por eso, elige alimentos fáciles de digerir que le permiten entrenar o competir poco después sin ningún tipo de molestias. Esta estrategia es muy habitual en deportistas de élite, que necesitan energía, pero también sentirse ligeros.

Hábito fácil de copiar en casa

Uno de los aspectos más llamativos es que se trata de un desayuno que cualquiera puede replicar desde su casa. No requiere de ingredientes caros ni elaboraciones complejas, lo que lo convierte en una opción muy práctica para el día a día.

De hecho, los especialistas insisten en que la clave no está en comer más, sino en comer mejor, apostando por combinaciones equilibradas como esta.

El secreto del éxito está en lo básico

La dieta de Carlos Alcaraz demuestra que no hacen falta dietas estrictas en las que apenas se coma para cuidar la salud y poder rendir al máximo nivel.

Un desayuno con café, tostadas y fruta puede parecer simple, pero bien planteado se convierte en una base perfecta para afrontar el día con mucha energía. Porque, como recuerdan los expertos, los hábitos más sencillos suelen ser los más efectivos.