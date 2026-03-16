La mejor guía del Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro, cuándo empieza, dónde se juega…

El Masters 1000 de Miami se celebra entre el martes 17 de marzo y el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium situado en la zona de Miami Gardens (Florida). En la 41.ª edición del torneo estarán presentes los mejores tenistas del mundo y el cartel estará liderado por Carlos Alcaraz, que defenderá la condición del número 1 del mundo ante Jannik Sinner. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cuadro y el Masters 1000 de Miami.

El calendario de la ATP no da tregua y, una vez finalizado el Masters 1000 de Indian Wells, los tenistas se cruzarán Estados Unidos para disputar a partir de esta semana el Masters 1000 de Miami. Este será el último torneo del ciclo americano en pista rápida y el siguiente torneo que reparta 1.000 puntos será el que se disputará en Montecarlo en primavera.

La gran sensación en este Masters 1000 volverá a ser un Carlos Alcaraz que llega a Florida después de su derrota en semifinales en Indian Wells ante Daniil Medvedev, que con una genial actuación puso fin a la racha de 16 victorias consecutivas del reciente ganador del Open de Australia. Así que ahora el tenista español buscará incrementar su ventaja por el número 1 en un torneo en el que no defiende puntos después de su derrota en primera ronda en 2025 ante David Goffin.

En este torneo defiende título Jakub Mensik, que reinó el pasado marzo de 2025 después de su histórica victoria ante Novak Djokovic en la final. El campeón de 2026 luchará por un bote que estará compuesto de 1.000 puntos y 1.151.380 dólares. Para el finalista, el premio será de 650 puntos y 612.340 dólares.

Cuándo empieza el Masters 1000 de Miami

Este 17 de marzo comienza el torneo con la disputa de los últimos partidos de la fase clasificatoria. El miércoles 18 de marzo comenzarán los partidos de la primera ronda y el viernes 20 se calcula que hagan el debut en segunda ronda los jugadores más importantes del torneo. La final se disputará el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Dónde se juega el Masters 1000 de Miami

El Masters 1000 de Miami se disputa desde el año 2019 en el Hard Rock Stadium situado en Miami Gardens, que es el estadio donde suelen desarrollar su actividad los Miami Dolphins de la NFL. Este torneo se disputó hasta el año 2018 en Cayo Vizcaíno, en el condado de Miami-Dade de Florida.

En España, los partidos del Masters 1000 de Miami se jugarán a través de la televisión en Movistar+, ya sea en el dial 7, #Vamos, o en el paquete de Deportes+. También podrás seguir todos los partidos de Carlos Alcaraz en los directos que ofreceremos en OKDIARIO.

Cuadro del Masters 1000 de Miami

El sorteo del cuadro del Miami Open presented by Itau tendrá lugar el lunes 16 de marzo a las 13:00 horas. El cuadro del Masters 1000 de Miami estará formado por 96 tenistas, siendo el principal cabeza de serie Carlos Alcaraz, que intentará incrementar su diferencia como número 1 del mundo, ya que no defiende puntos después de caer en primera ronda en 2025.

El calendario será el siguiente:

Primera ronda: 17 y 18 de marzo.

Segunda ronda: 19 y 20 de marzo.

Tercera ronda: 21 y 22 de marzo.

Octavos de final: 23 de marzo.

Cuartos de final: 24, 25 y 26 de marzo.

Semifinales: 26 y 27 de marzo.

Final: 29 de marzo.

Cuántas horas de diferencia hay entre Miami y España

Entre Miami y España hay seis horas de diferencia, por lo que la sesión de día, que comenzará a las 11:00 hora local, se iniciará a las 16:00 horas española. Los partidos del turno de noche empezarán a las 17:00 – 17:30 hora local, que serán entre las 00:00 horas y 00:30 horas en España. La final del torneo también se disputará a las 21.00 horas españolas, teniendo en cuenta el cambio horario que se producirá en España en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo.