Álex Márquez: «Venir a Montmeló es como ir al parque, como los niños, al columpio»

Álex Márquez es uno de los favoritos a la victoria en Montmeló, un circuito que se le da a las mil maravillas, ya que aquí ha ganado en todas las categorías. Aquí se siente como en casa. Este trazado está situado a poco más de 100 km de Cervera, su localidad natal. Ya ganó el año pasado y quiere repetir victoria este domingo. De hecho, dijo que «venir aquí para mí es como ir al parque, como los niños, al columpio».

El piloto de Gresini terminó segundo por detrás de Pedro Acosta en la práctica de este viernes. Álex reconoce que «no he encontrado el flow y el feeling que tenía el año pasado», pero que están cerca y «para mañana tenemos algunas ideas». «Venir aquí para mí es como ir al parque, como los niños, al columpio. Aparte de bromas, sí, siempre estar aquí es un placer y es un circuito que me encanta. He ganado en las tres categorías», dijo.

«Es verdad que no he encontrado el flow y el feeling que tenía el año pasado, pero estamos cerquita. Para mañana tenemos algunas ideas. Ha sido un día muy raro, muchas caídas, mucho más frío del que teníamos el año pasado. Grip, como siempre aquí, muy bajo. Así que mañana habrá que ver cómo evoluciona la pista y a partir de ahí, llegar a conclusiones un poquito más verdaderas», añadió.

Álex Márquez achacó esa falta de flow al estado de la pista: «Es más por la condición de la pista que no te da mucha confianza. Cuesta meter temperatura en las gomas, cuesta confiar 100% en lo que va a hacer y es ahí donde estoy sufriendo. Pero por lo demás me estoy sintiendo bastante bien, tengo bastante buen ritmo, tanto con la blanda trasera como con la media. O sea, hemos hecho varias pruebas y contento el día en general, pero para estar en el punto del año pasado y ser claros favoritos a la victoria, nos faltan aún dos pasitos».

Sobre los motivos por los que se le da tan bien este circuito, el pequeño de los Márquez dijo que porque «es rápido, hay que frenar poco, tienes que traccionar muchísimo y es ahí donde a mí se me da siempre bastante bien, así que será eso. Pero, como te digo, tampoco es que llegue aquí y ‘¡guau, me encanta!’, sino que simplemente me salen las cosas un poquito más fáciles que en otros circuitos tipo Le Mans, donde tengo que forzar mucho más o tengo que insistir muchísimo más».

En cuanto a las similitudes de este trazado con Jerez, comentó: «Lo mismo. Al final, hay mucho paso por curva. Es verdad que ahí hay más grip, pero al final el paso por curva, hay frenadas como en Jerez, pero no es donde haces más la diferencia, sino el paso por curva y la tracción hacen mucho más. Eso es lo que se parecería a Jerez».

Si este también es su circuito, como le decían con el de Jerez, Álex Márquez explicó que es uno de sus trazados: «Yo creo que mi circuito es más Malasia que este, honestamente. O sea, ahí es donde siempre consigo o he conseguido siempre un poquito mejores resultados. Pero aquí es verdad que al final, factor casa, he ganado en Moto3, he ganado en Moto2 y he conseguido muy buenos resultados, pero uno de mis circuitos, diríamos así, sí».

El ilerdense afirmó que «KTM tiene más que todos» en Montmeló al ser preguntado si Ducati tiene algo más que Aprilia en este circuito: «Creo que es demasiado pronto para decir. Si quieres, te doy el titular y digo que: KTM, de momento, tiene más que todos. Hay que ver. Creo que todo está muy igualado. Se ha visto, o sea, al final en dos décimas estamos todos y he venido aquí y tampoco he mirado los ritmos, así que no sé bien a ver dónde estamos cada uno».

Por último, cuestionado si echa algo de menos de la Ducati del año pasado, el vigente subcampeón de MotoGP dijo: «Nada. Creo que la moto es competitiva. Lo dije en Le Mans, que yo no estuve a la altura, la moto estaba. La moto estaba primera y segunda en parrilla y fui yo quien cometió un error en quali. Y luego arruiné tanto la sprint como la carrera larga. Así que la moto está. Habrá circuitos mejores, circuitos peores, pero la moto es competitiva para intentar ganar el título y nosotros nos tenemos que poner las pilas, yo me tengo que poner las pilas principalmente para marcar más la diferencia y cada fin de semana ser más regular».