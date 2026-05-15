Álex Márquez lidera en Montmeló y Jorge Martín da el susto tras una dura caída

Álex Márquez se ha impuesto a Jorge Martín en los primeros entrenamientos libres de MotoGP en Montmeló. El piloto madrileño de Aprilia dominó durante casi todo el FP1, pero la Ducati del 73 le superó a dos minutos del final de la sesión y fue el único en bajar del 1:40.0 (1:39.950). Martín dio el susto en los últimos compases con una dura caída, que le impidió volver a salir el resto del entrenamiento.

El ganador del GP de Cataluña el año pasado ha vuelto a demostrar que sigue siendo el más rápido en esta pista, por el momento. No hay nada como correr en casa para el pequeño de los hermanos Márquez. Aquí se siente como en el jardín de su casa. En Moto2 ganó dos veces y en Moto3 una; más la del 2025 en MotoGP suman cuatro en total. Tras él, segundo, acabó un Jorge Martín dolorido en su antebrazo izquierdo por la caída.

El español se fue al suelo a poco menos de 20 minutos para acabar la sesión, en la curva 12. La moto fue por un lado y Martín por otro, pero los dos acabaron estampándose contra la barrera de aire. El piloto se levantó dolorido y llegó al box acompañado por el doctor Ángel Charte, el médico de MotoGP, que le sujetaba ese brazo izquierdo.

La imagen hizo saltar las alarmas, pero Paolo Bonora, jefe de Aprilia, dijo que «Jorge tiene un poco de dolor en el antebrazo izquierdo. Se le va a chequear completamente después de la sesión, pero él está ok». Habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance de la lesión, pero lo positivo es que el campeón del mundo de 2024 pudo salir a pista para la práctica de salidas posterior al FP1. Él mismo, al volver al box, levantó el pulgar en señal de que estaba bien después de haber sufrido una buena caída.

En lo que respecta al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, sufrió y terminó quinto en los primeros entrenamientos libres. Justo por delante acabó Pedro Acosta, que una vez más volvió a ser la primera KTM y se coló entre las Ducatis y las Aprilias. En tercer lugar estaba Fabio di Giannantonio, mientras que Francesco Bagnaia fue decimoséptimo.