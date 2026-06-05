Así queda el grupo de España para la clasificación para el Mundial femenino 2027 tras la victoria ante Inglaterra

España da un salto hacia el Mundial femenino 2027, tras superar en la clasificación a Inglaterra, con una goleada en Mallorca. La Selección estaba obligada a ganar a las inglesas para seguir dependiendo de sí misma para clasificarse en la última jornada como primera de grupo y obtener, de esta forma, la primera plaza del grupo, que daba acceso directo a la cita de Brasil. A falta de un partido, tienen el golaverage ganado a las Lionesses, por lo que un triunfo ante Islandia les dará ese billete.

España ganó gracias a los goles de Patri Guijarro, el doblete de Alexia Putellas y el tanto que puso la guinda al partido, obra de Claudia Pina. Las de Bermúdez llegaban después de haber perdido en Wembley por la mínima, por lo que estaban obligadas a ganar para seguir teniendo opciones de ser primeras de grupo.

Fueron en todo momento a por el partido. Salieron a por todas y, lejos de especular tras el primer tanto, buscaron seguir haciendo daño a las inglesas. Una renta superior las hacía olvidarse de depender de la diferencia general de goles en la última jornada, al contar el gol average particular. Tras el 4-0, Inglaterra sólo puede ser primera si saca en la última jornada más puntos que España. Es decir, que las campeonas del mundo deberían empatar o perder contra Islandia para no acabar primeras de grupo.

Todo lo que sea ganar en Reikiavik en cuatro días o, en el peor de los casos, igualar el resultado del Inglaterra-Ucrania, llevará a España a estar por la vía rápida en el Mundial 2027. Los otros tres equipos del grupo se irán a una repesca que constará de semifinales y final, en los que habrá seis plazas en juego, además de otra en una repesca internacional. Si España gana en Islandia certificará su presencia en Brasil para defender el título ganado en el verano de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

Grupo de España en la clasificación para el Mundial

España – 12 puntos Inglaterra – 12 Islandia – 6 Ucrania – 0

Resto de grupos

Grupo A1

Dinamarca – 11 puntos Italia – 8 Suecia – 7 Serbia – 1

Grupo A2

Francia – 10 puntos Irlanda – 9 Holanda – 8 Polonia – 1

Grupo A4

ALEMANIA – 13 puntos Noruega – 9 Austria – 4 Eslovenia – 3

*En MAYÚSCULA, las selecciones ya clasificadas para el Mundial