La historia se repite: Álex Márquez gana en Jerez y Marc se cae

Álex Márquez vuelve a ganar en Jerez. La historia se ha repetido un año después para los dos hermanos Márquez. Álex ha impuesto su ley en la carrera larga del GP de España de MotoGP, mientras que Marc se fue al suelo en la segunda vuelta cuando luchaba con el 73 por la primera posición. El ganador de la sprint sufrió su quinta caída de la temporada y se aleja todavía más del liderato, ya que Bezzecchi terminó segundo. Tercero fue Di Giannantonio con Jorge Martín cuarto.

El pequeño de los Márquez hizo historia el año pasado en este circuito. Aquí consiguió la primera victoria de su carrera en MotoGP. Pero le faltó su hermano Marc en el podio para ser perfecto. El 93 se cayó en la carrera entonces y se ha vuelto a caer hoy. Esta vez ha sido en la segunda vuelta cuando luchaba con Álex por la primera posición.

Marc salió muy bien y resistió el ataque de un Marco Bezzecchi que también comenzó muy fuerte. El italiano se pegó a la Ducati como una lapa, pero el leridano no le dejó ni un mínimo resquicio por el que poder intentar un adelantamiento. Y por detrás salió muy bien también Álex Márquez, que venía siendo el más fuerte en seco durante todo el fin de semana y lo volvió a demostrar. Jorge Martín, por su parte, se colocó quinto partiendo desde la décima plaza por la sanción.

Los españoles comenzaban a las mil maravillas. En esa primera vuelta, Álex pasaba a Bezzecchi, rompiendo así su racha de vueltas lideradas consecutivas en MotoGP. Jerez era territorio del piloto de Gresini y no quería dejar que nadie le quitara su victoria. El 73 siguió tirando y en la siguiente vuelta no tuvo piedad de Marc Márquez para adelantarle y ponerse líder en el segundo giro.

Pocos giros después, el 93 perdió la rueda delantera y se fue al suelo en la curva 11, la de Álex Crivillé, la más rápida de todo el trazado. Era solamente la segunda vuelta del Gran Premio y Marc ya estaba fuera de carrera. La victoria quedaba vista para sentencia. Salvo que cometiera un error o se cayera, Álex volvería a sumar los 25 puntos aquí en Jerez. Pero tampoco estaría su hermano junto a él en el podio.

Para colmo, para el Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia tuvo que abandonar en mitad de la carrera por un problema en la moto. Ya son nueve grandes premios sin un piloto del equipo de rojo en el podio. Álex Márquez y Di Giannantonio salvaron a las motos de Borgo Panigale, con un primero y un tercero, rompiendo así la racha de victorias de Aprilia.