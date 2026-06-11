‘El impostor’, el primer ‘thriller’ español en vertical que triunfa en redes: «Nos ha costado 400 euros»

El actor David Mora acaba de estrenar El impostor, la primera serie española de género ‘thriller’ rodada en vertical para redes sociales. La ficción de 12 capítulos (de 1,5 a 3 minutos de duración) ha llevado más de un millón de reproducciones en Instagram (@impostorserie). Hablamos con el también guionista y director, sobre esta nueva modalidad en el consumo audiovisual y, sobre todo, de cómo sacar adelante un proyecto como este sin casi nada de presupuesto, pero con mucho ingenio y entusiasmo.

Un nuevo consumo

Las series verticales están de moda. En el mercado chino,, estas microficciones de capítulos que no superan el minuto y medio y que están rodadas para verse directamente en el móvil, superaron los 1000 millones de beneficios en 2025.

Son ficciones muy baratas de producir, con muy pocos decorados y actores y con mucho uso de la IA (las llamadas frutinovelas- folletines grotescos protagonizados por frutas y vegetales- son un ejemplo de ello), que normalmente pertenecen a plataformas privadas que lanzan, de manera gratuita, los primeros episodios y, a partir de ahí, cuando uno ya está enganchado, hay que pagar una suscripción.

En España estamos empezando con esta fiebre. De momento, sólo se ha estrenado Una novia por Navidad en Flooxer (Atresmedia) pero son muchas las productoras que están desarrollando formatos parecidos.

‘El impostor’, el primer ‘thriller’ vertical

En este contexto ha nacido El impostor, un thriller vertical, creado para consumo en el móvil. Consta de 12 capítulos cuya duración va de 1.30 a los 3 minutos y que ha tenido una gran acogida, sumando un total de más de un millón de visualizaciones en su Instagram, (@impostorserie) en apenas un mes desde su estreno.

En la serie se nos presenta a un grupo de 5 personas que se encuentran maniatadas en una sala sin más escapatoria que la de jugar al popular juego de El impostor (aquel en el que todos saben una palabra menos uno) El problema aquí es que, si pierdes, mueres. Aquí no se trata de adivinar quién es el impostor, sino de sobrevivir a él.

Así nació la idea

«Yo soy bastante consumidor de Instagram y me salen cada dos por tres vídeos del impostor de amigos, familias que juegan y lo veía muy divertido.Yo también juego con mis amigos. Entonces un amigo me dijo: vamos a hacer algo para Instagram, una serie vertical. Yo, de hecho, hice un casting para hacer una serie vertical china. Entonces dije: Bueno, pues esto es un formato que está en aumento, vamos a hacer algo», nos cuenta en exclusiva para COOL, David Mora, creador, guionista y protagonista de El Impostor.

Hay que decir que, además de una trama de intriga que recuerda a El juego del calamar y que mantiene en vilo al espectador en pocos minutos, El impostor tiene un fondo argumental emocionante (un servidor lloró con el final) y muchos giros en el guion que posicionan la serie como una rara avis dentro de la ficción vertical.

«Creo que esto es un poco como la época que salieron las plataformas de Netflix, que estaba la televisión tradicional y de repente salió en Netflix y todo el mundo estaba un poco temeroso. ¿Qué iba a pasar con esto? Porque la sociedad cambia todas las formas de consumo, también cambia. Hoy en día la forma de consumo es el móvil velocidad, inmediatez, rapidez. La gente casi no se para ni a ver la tele. Los jóvenes lo ven todo en el móvil. Entonces yo creo que esto es un formato que ha venido para quedarse

«Este formato ha venido para quedarse»

Sobre esta nueva forma de consumir ficción, Mora tiene claro que: «Creo que esto es un poco como la época en que salieron las plataformas de Netflix, que estaba la televisión tradicional y de repente salió Netflix y todo el mundo estaba un poco temeroso. ¿Qué iba a pasar con esto? Porque la sociedad cambia todas las formas de consumo, también cambia. Hoy en día, la forma de consumo es el móvil: velocidad, inmediatez, rapidez. La gente casi no se para ni a ver la tele. Los jóvenes lo ven todo en el móvil. Entonces yo creo que esto es un formato que ha venido para quedarse».

¿Cuánto ha costado la serie? ¿Se gana algo?

Algo que destaca en El impostor es la calidad cinematográfica que tiene, algo que demuestra que no son incompatibles el formato vertical y la falta de presupuesto con dar un buen producto.

Y aunque la serie está siendo un éxito, es cierto que Instagram no monetiza, ya que no tiene publicidad. Entonces. ¿Por qué la han hecho? David Mora responde: «Esto surgió muy rápido. En dos meses la escribí, la grabamos y la publicamos. Fue exprés. Normalmente, el proceso es otro. El proceso es ir a una productora que te la compre, que pague por ella y que todo el mundo aquí fue más por las ganas de hacer que otra cosa»

Un éxito como El impostor lo que da es visibilidad, que la gente pueda ver tu trabajo y eso incentive para futuros contratos. Por eso, David nos confiesa que nadie cobró y que, en total, «se gastaron 400″ euros en hacer los 12 capítulos que ha dirigido David M. Mateo, que también es un joven director que acaba de hacer su primera película, The Restoration.

Hoy en día, con una cámara móvil que graba en 4K, no tienes excusa.Las cosas se hacen trabajando», insiste David Mora además de aclarar que es básico «rodearse de buena gente, de buenos profesionales» que quieran mostrar su talento al mundo.

Últimamente hay, de hecho, ejemplos de que esta estrategia de trabajo nha dado frutos impresionantes. Obsession y Backrooms son dos de las películas más taquilleras de la temporada en EEUU y ambas están dirigidas por gente muy joven que viene de Youtube y redes sociales.

Sí, es cierto que ahora hay más posibilidades de mostrar nuestro trabajo al mundo y de contar grandes historias con poco dinero, pero también corremos el riesgo de romantizar el trabajar gratis, algo que quiere dejar claro David Mora: «Yo estudié guion, pero luego me dediqué más a la interpretación. Llegó un momento en el que era o esperar en casa a que suene el teléfono o contar mis historias. Al final, para mí, como persona, ya me repercute más que me vea 1 millón de personas. Además, mando un mensaje que es mío.»