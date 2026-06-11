El Hotel Palace de Madrid reúne a las grandes marcas nupciales en un exclusivo evento para futuros novios

Organizar una boda implica tomar decenas de decisiones, imaginar escenarios, encontrar a los profesionales adecuados y dar forma a una celebración que refleje la personalidad de cada pareja. En ese proceso, pocas cosas resultan tan valiosas como poder ver, tocar y experimentar en primera persona todas las posibilidades que existen para crear un día inolvidable. Con esa filosofía nace The Palace Wedding Days, una cita exclusiva que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de junio en The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, y que reunirá en un mismo espacio algunas de las firmas y expertos más reconocidos del universo nupcial. Dos jornadas diseñadas para inspirar, descubrir tendencias y visualizar cómo sería celebrar una boda en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital.

Un escenario histórico para celebrar el amor

Hay lugares que poseen una capacidad especial para convertirse en parte de los grandes momentos de la vida. The Palace Hotel Madrid forma parte de esa categoría. Su arquitectura histórica, la elegancia de sus espacios y su estrecha vinculación con la vida social madrileña han convertido al hotel en el escenario de innumerables celebraciones a lo largo de las décadas.

Ahora, el establecimiento abre sus puertas de una manera diferente para permitir que las parejas descubran todos los detalles que hacen posible una boda en este enclave único. Durante dos días, los asistentes podrán recorrer algunos de los salones más representativos del hotel, conocer distintas configuraciones para ceremonias y banquetes e imaginar cada instante de una celebración diseñada a medida.

La propuesta busca ir mucho más allá de una simple jornada informativa. El objetivo es que cada pareja pueda visualizar cómo sería su gran día en un entorno donde la historia, la sofisticación y la atención al detalle conviven de forma natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Palace Madrid (@thepalacemadrid)

Un recorrido por las grandes tendencias del universo bridal

Uno de los grandes atractivos de The Palace Wedding Days será la presencia de algunas de las firmas más prestigiosas del sector nupcial, cuidadosamente seleccionadas para ofrecer una visión completa de todo lo que rodea una boda.

Entre ellas destaca Navascués, referente de la moda nupcial española gracias a sus diseños artesanales y a una elegancia que trasciende modas pasajeras. Sus creaciones se han convertido en una de las opciones favoritas para novias que buscan sofisticación, calidad y personalidad.

El universo de la joyería estará representado por Perodri, especializada en piezas exclusivas y alianzas concebidas para acompañar algunos de los momentos más importantes de la vida. La propuesta permitirá descubrir desde diseños clásicos hasta opciones más contemporáneas para sellar el compromiso.

Por su parte, el novio también tendrá un papel protagonista gracias a la participación de Sastrería Prats, una de las grandes referencias de la sastrería masculina a medida. Su experiencia en la confección artesanal de trajes ofrece una alternativa personalizada para quienes desean una prenda única y perfectamente adaptada a su estilo.

Los complementos llegarán de la mano de Mimoki, firma reconocida por sus tocados y accesorios capaces de aportar un sello distintivo tanto a novias como a invitadas.

Belleza y preparación para el gran día

La preparación de una boda no se limita al vestido o al traje. Cada vez son más las parejas que entienden el cuidado personal como una parte esencial de la experiencia previa al enlace.

En este ámbito, The Beauty Concept aportará su experiencia como uno de los centros de belleza y bienestar más reconocidos de Madrid. Sus tratamientos personalizados y su enfoque integral permiten abordar tanto el cuidado de la piel como el bienestar general antes de una fecha tan especial.

La experiencia bridal también incluirá propuestas especialmente pensadas para esos momentos previos a la ceremonia. María Lamadrid mostrará sus colecciones de lencería y prendas artesanales diseñadas para vestir durante los preparativos, mientras que Calzados Fanjul presentará su reconocida propuesta de calzado a medida para novias e invitadas.

Los expertos detrás de los detalles que marcan la diferencia

Una boda memorable es el resultado de la coordinación de numerosos profesionales capaces de transformar una idea en una experiencia única. Por ello, el evento reunirá a especialistas de distintas disciplinas que permitirán a las parejas conocer de cerca las posibilidades existentes para personalizar cada detalle.

Entre ellos estará la wedding planner Eva Colorín, especializada en el diseño y organización de celebraciones personalizadas. Su trabajo demuestra cómo una planificación estratégica puede convertir cualquier idea en una experiencia coherente y perfectamente ejecutada.

La fotografía y el vídeo estarán representados por profesionales como Adrián Tomadín y Lazarina Weddings, encargados de capturar algunos de los momentos más importantes de una boda y transformarlos en recuerdos permanentes.

El apartado floral correrá a cargo de Flores Silvosa, mientras que Cashmere aportará su visión en la decoración de espacios, demostrando cómo la ambientación puede transformar completamente un salón y adaptarlo a diferentes estilos y conceptos.

La música y el entretenimiento también tendrán un papel fundamental gracias a la participación de Sassot Sound, especialistas en crear atmósferas capaces de acompañar cada momento de la celebración, desde la ceremonia hasta la fiesta final.

Gastronomía, viajes y experiencias personalizadas

Las bodas actuales buscan ofrecer experiencias completas para novios e invitados. Por ello, The Palace Wedding Days incorpora también propuestas relacionadas con la gastronomía, los viajes y otros servicios complementarios.

Los asistentes podrán disfrutar de una degustación gastronómica especialmente diseñada por el hotel, una oportunidad para conocer de primera mano la propuesta culinaria que caracteriza al establecimiento y que combina sofisticación, creatividad y producto de calidad.

En el apartado de bebidas participarán compañías como Pernod Ricard, mientras que Bodegas Bideona presentará el vino diseñado específicamente para el hotel, una propuesta que refuerza la identidad propia de cada celebración.

El viaje de novios también tendrá su espacio gracias a la presencia de Singularity Travel, especializada en itinerarios a medida, así como Grand Class, que mostrará diferentes opciones de transporte para convertir cada desplazamiento en parte de la experiencia.

Además, la Asociación Española Contra el Cáncer estará presente ofreciendo alternativas solidarias para los invitados, una tendencia cada vez más habitual entre las parejas que desean incorporar un componente social a su celebración.