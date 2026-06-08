Novias

David Francés, maquillador profesional: «Definiría el maquillaje de novia actual como conformista»

David Francés, el maquillador del la ‘jet’: «No hace falta tener 50 productos ‘skincare’ ni 50 brochas»

La tendencia imparable entre las invitadas de boda

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David Francés. (Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Las tendencias en maquillaje de novia han cambiado radicalmente en los últimos años. Si antes predominaban los acabados más estructurados, los ojos marcados y las pieles impecablemente mates, ahora la naturalidad se ha convertido en la gran protagonista. Sin embargo, para el maquillador David Francés, uno de los profesionales más reconocidos del sector nupcial, esta búsqueda de lo natural está llegando en muchos casos demasiado lejos. Según explica, el maquillaje de novia actual vive un momento de gran contradicción: las mujeres quieren verse ellas mismas, algo que considera fundamental, pero a veces terminan renunciando a recursos que podrían favorecerlas enormemente. Entre pieles luminosas, párpados apenas trabajados y la obsesión por el efecto no make up make up, David reivindica una idea clara: un maquillaje puede ser elegante, sofisticado y natural sin dejar de cumplir su función principal, que es potenciar la belleza de quien lo lleva.

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