El motivo por el que Marc Márquez no fue sancionado en la sprint de Jerez

Marc Márquez protagonizó la escena del día en la carrera al sprint del GP de España de MotoGP. El ilerdense se fue al suelo en la curva 13 cuando peleaba por la victoria con su hermano Álex. Pero se rehízo, cambió la moto y ganó la prueba del sábado. La forma de hacerlo causó mucha polémica porque no entró al pit lane por la trazada habitual, sino que acortó por el verde al salir de la escapatoria. Algunos reclamaron sanción para el español, pero los comisarios no tomaron ninguna medida contra él porque no incumplió ninguna norma ni puso en riesgo la seguridad de ningún piloto. Por tanto, su acción no era merecedora de sanción.

El piloto de Ducati tuvo la suerte de caerse en el sitio justo en el momento justo, porque si se llega a caer más adelante, en la uno, por ejemplo, la película habría sido otra completamente diferente. Pero se cayó en la 12+1 y la moto seguía encendida. Márquez la levantó, se esperó en la escapatoria a que pasara todo el grupo de pilotos y, una vez que vio que no venía nadie, cruzó la pista para entrar al pit lane. Lo único es que, en vez de hacerlo por la línea habitual, fue por el césped porque tiró recto desde la escapatoria para perder el menor tiempo posible.

Sin embargo, los comisarios determinaron que Marc Márquez no hizo nada ilegal. Según el comunicado de MotoGP, «Márquez entró en el pit lane según la definición oficial de cruzar el punto de cronometraje de entrada al pit lane, que es la entrada donde se encuentran las señales de 60 km/h. No existe ninguna norma específica que establezca que los pilotos deban entrar en el pit lane desde un lugar concreto. Del mismo modo, Márquez no causó ningún peligro al cruzar la pista, ya que esperó a que estuviera despejada, y no se saltó tramos significativos del circuito para obtener así una ventaja».

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En la circular que manda Dirección de Carrera antes de cada Gran Premio aparece la norma de salida y entrada del pit lane, dice que «se debe respetar la línea blanca continua en el interior de la entrada». Por tanto, la única opción para sancionar a Márquez según esta norma es que pisara la línea blanca del interior de la curva de entrada al pit lane. Por tanto, el vigente campeón de MotoGP se libra de la sanción porque solamente cruzó la línea situada en el exterior de la curva, y de eso no dice nada.

«Salida y entrada del pit lane: les recordamos que deben respetarse las normas del carril, de reincorporación a la pista, tras la salida de la calle de boxes. Los pilotos deben permanecer por dentro (interior) de la línea blanca continua situada a la derecha que delimita la vía de salida de boxes, hasta que hayan superado la línea blanca discontinua pintada en la salida del carril de boxes. Esto se aplica a todas las salidas de boxes durante todas las sesiones de entrenamientos y carrera. Las infracciones podrán ser sancionadas», comienza diciendo la circular.

🤯 @marcmarquez93 HAS CRASHED BUT HAS MADE IT TO THE BOX TO CHANGE BIKES#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/K41IPHPxTC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

«Durante las carreras (por ejemplo, carrera Flag to Flag de MotoGP): se debe respetar la línea blanca continua en el interior de la entrada y la salida de boxes para evitar cortar curvas y una conducción peligrosa», añade la circular emitida por Dirección de Carrera antes del GP de España de MotoGP. Por tanto, la norma dice que Marc Márquez actuó correctamente y no debía ser sancionado.