Marc Márquez reina en la locura: gana la carrera al sprint de Jerez tras caerse

Marc Márquez reina en una sprint caótica en Jerez marcada por la lluvia. El 93 se cayó a cinco vueltas del final como consecuencia del agua que había en la pista, se levantó, cambió la moto y acabó ganando la carrera. Impresionante. Se acaban las palabras para definir a un auténtico fuera de serie, al que esta vez la suerte le terminó sonriendo. Segundo fue su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, con Morbidelli tercero y caídas de Álex Márquez y Marco Bezzecchi.

El poleman defendió la primera posición a la perfección en la salida ante la amenaza de Zarco y Di Giannantonio. Bezzecchi tuvo problemas en esa salida y bajó de la cuarta a la undécima posición en la primera vuelta; mientras su compañero de equipo, Jorge Martín, se situaba cuarto, justo detrás de un Álex Márquez que también ganaba tres posiciones en la salida.

El de Gresini era el piloto con más ritmo en seco y lo volvió a demostrar. Solamente Zarco se interponía entre él y su hermano Marc. Jorge Martín se metió por medio al pasarle al final de la primera vuelta, pero el de Cervera le devolvió el adelantamiento en la uno. El de Aprilia tuvo problemas en la moto y se vio obligado a apartarse y dejar pasar al 73.

La lluvia volvía a hacer acto de presencia en el circuito de Jerez y los comisarios mostraban la bandera blanca. Esto significaba que la de Jerez era la primera sprint flag to flag. Los pilotos podían entrar a cambiar la moto cuando quisieran. Todos aguantaron en pista hasta que la lluvia empezó a ser más intensa. Todo empezó con una caída de Toprak Razgatlioglu a cinco vueltas del final. Cada vez caía más agua sobre el trazado jerezano y eso provocó que varios pilotos se fueran al suelo.

El siguiente en caerse fue Marc Márquez. El leridano, que iba segundo en ese momento, sufrió una caída en la curva 18 cuando perseguía a Álex. Una vuelta antes, el 73 había adelantado al piloto del Ducati Lenovo en una pasada espectacular. Venía con más ritmo y le superó con facilidad. Pero el mayor de los hermanos de Cervera se cayó pasada la entrada del pit lane y decidió acortar para entrar y cambiar la moto para coger la que tenía la configuración de lluvia.

Márquez se levantó corriendo, cruzó la pista con la moto y acortó por la zona verde, pasada la línea discontinua de entrada al pit lane, para volver a pista con la otra moto. Tuvo la suerte de que todos los pilotos que venían detrás siguieron en carrera y sólo Pecco y Morbidelli entraron. Mientras el leridano cambiaba la moto, Álex Márquez, que lideraba la carrera, se iba al suelo. Tras él, se caía también el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Al siguiente paso por el pit lane ya entraron todos y Marc salió tercero cuando, tras la caída, estaba decimocuarto.

Al piloto español le vino Dios a ver con un milagro. Cuando salió del pit lane y vio que estaba tercero y tenía a Binder y Bagnaia delante, muy cerca, no se lo pensó y fue directo a por la victoria. El sudafricano se cayó y Pecco y Marc se quedaron solos en una batalla mano a mano, como en los viejos tiempos. El 93 fue con todo y no tuvo piedad de su compañero de equipo. Soltó los frenos, se tiró con todo y metió la moto por donde no había sitio para colocarse primero. El italiano decidió dejarle marchar para asegurar esa segunda plaza y Marc Márquez se llevó la victoria en una sprint pasada por agua.