Salen a la luz nuevos detalles del estado de Schumacher en el juicio por violación a una de sus enfermeras

El juicio contra el piloto australiano Joey Mawson, acusado de violar a una enfermera que trabajaba para Michael Schumacher, ha sacado a la luz nuevos detalles sobre el estado de salud del ex piloto alemán tras su accidente de esquí en 2013. Los hechos que se investigan se remontan al 23 de noviembre de 2019, cuando la enfermera despertó en la mansión de la familia Schumacher en Suiza con las sábanas manchadas de sangre. La acusación sostiene que fue agredida sexualmente en dos ocasiones por Joey Mawson, que era amigo de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Según la documentación presentada ante el tribunal, los investigadores hallaron restos de sangre en la ropa de cama y constataron lesiones compatibles con una inmovilización por la fuerza. Además, durante el proceso se enseñaron mensajes de texto enviados por el joven a la denunciante tras el supuesto incidente, en los que expresaba su arrepentimiento: «Lo siento muchísimo. Siento mucho el dolor que te estoy causando».

Sin embargo, el piloto australiano ha rechazado las acusaciones y sostiene que las relaciones sexuales fueron consentidas. Durante su declaración reconoció, no obstante, el elevado nivel de intoxicación alcohólica de la denunciante aquella noche. «No me había dado cuenta de lo borracha que estaba. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de lo borracha que había estado», afirmó.

El foco de los Schumacher

Más allá de las acusaciones, el juicio también ha puesto el foco en las condiciones laborales del equipo encargado de atender a Michael Schumacher. El abogado de la enfermera describió el trabajo de cuidados como una tarea «extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente», debido a la atención permanente que requiere el ex piloto alemán.

El letrado destacó además la presión añadida que supone el estricto hermetismo que rodea a la familia Schumacher. «A esto se suma el silencio que rodea a esta familia. Es comprensible, pero para los empleados, a quienes ni siquiera se les permite hablar con sus amigos sobre su vida diaria, la presión es enorme», señaló ante el tribunal.

Durante su intervención, el abogado elogió la profesionalidad de su representada y aseguró que era una de las personas de mayor confianza dentro del equipo médico. «Se le confiaban las tareas más difíciles. Intervenía cuando se necesitaba personal y cubría carencias. La propia familia Schumacher afirma que su trabajo era impecable», afirmó.

La vista también reveló que la enfermera fue despedida aproximadamente un año después de los hechos denunciados, en una decisión que, según se explicó en el tribunal, no guardaba relación con la presunta agresión sexual. «Fue un doble golpe. Fue violada y luego despedida injustamente», denunció su abogado durante el proceso.