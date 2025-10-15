Una enfermera de Michael Schumacher acusa a un ex piloto de haberla violado en la mansión del alemán

Nuevo lío en el que se ve envuelta la familia Schumacher. La mansión del ex piloto alemán en Gland, Suiza, es el escenario de una investigación judicial tras la acusación de abuso sexual contra un ex piloto, supuestamente íntimo amigo de Mick, hijo de la leyenda de la Fórmula 1. El presunto delito, que involucra a una enfermera del equipo médico encargado de los cuidados de Michael Schumacher, ocurrió durante una noche en noviembre de 2019. La familia del siete veces campeón del mundo no se encontraba en la residencia y no forma parte de un proceso penal que le salpica sólo de manera indirecta.

El medio suizo 24 heures informa en exclusiva de esta impactante noticia y asegura que los hechos denunciados se remontan al 23 de noviembre de 2019, cuando el piloto australiano, que a día de hoy está en paradero desconocido, habría abusado sexualmente de la enfermera que trabajaba por aquel entonces tratando a Michael Schumacher «después de una noche de borrachera».

El citado medio suizo aclara que ningún miembro de la familia Schumacher está relacionado con los hechos denunciados ni que tuvieran conocimiento de los mismos, pues no estaban presentes aquel día en la mansión de Michael Schumacher en Gland, Suiza. La joven denunciante trabajaba en el equipo médico que atiende al heptacampeón tras su grave accidente hace más de una década en los Alpes franceses. El acusado se alojaba en la casa familiar de los Schumacher por aquel entonces gracias a su amistad con Mick, que no debe estar nada contento con lo sucedido.

Era amigo de Mick, hijo de Schumacher

«El dúo corría en los mismos circuitos, posaba para los fotógrafos durante galas. El acusado tenía acceso a la finca de Schumi en Gland. Aprovechaba la hospitalidad para evitar viajes de ida y vuelta con Oceanía durante las competiciones europeas», informa el medio helvético que ha informado sobre este turbio asunto.

Según la citada noticia, la enfermera denunció los hechos más dos años después, en enero de 2022, y en su escrito de acusación sostiene que todo ocurrió el 23 de noviembre de 2019, tras una noche bebiendo alcohol. El fiscal Xavier Christe apunta en su escrito que «la naturaleza de la relación sigue sin estar clara». Al parecer, el piloto y la enfermera, estuvieron en una fiesta organizada en la sala de billar de la finca en Gland y la denunciante, que estaba muy borracha, fue llevada a su habitación con ayuda de dos personas, una de las cuales sería el piloto australiano.

Según este medio, la joven asegura que la acostaron «sin desnudarla» y que luego abandonaron la habitación, dejando la luz del baño encendida. «Fue poco después que el joven, que está instalado en una habitación contigua, regresó a la escena para actuar dos veces, aprovechando su inconsciencia». La enfermera no recordaba nada al despertarse, pero después da con «pistas físicas y materiales» tras intercambiar una serie de mensajes con el denunciado en los que éste se habría delatado.

Dos años después de los hechos denunciados, la enfermera decidió presentar una denuncia penal, poco después de ser despedida por la familia Schumacher. La Fiscalía de Vaud abrió una investigación y el juicio se llevará a cabo después de que el piloto australiano admitiera por primera vez haber mantenido relaciones consentidas. Sin embargo, el acusado lleva meses desaparecido, lo que podría obligar a posponer el juicio.